Les hacks et exploits DeFi totalisent 285 millions de dollars depuis 2019, rapporte Messari

Compartir

Tweet

Compartir

Compartir

E-mail

Les plates-formes financières décentralisées sur le réseau Ethereum ont perdu environ 285 millions de dollars au profit d’acteurs voyous depuis 2019.

La popularité croissante de la finance décentralisée depuis 2019 a fait du segment de marché émergent une cible pour les pirates et les spéculateurs opportunistes.

Selon un rapport de la société de recherche cryptographique Messari, les protocoles DeFi ont perdu environ 284,9 millions de dollars en hacks et autres attaques d’exploit depuis 2019. Ce chiffre représente environ 0,65% de la valeur ajustée totale du marché verrouillée. DeFi basé sur Ethereum, selon les données de DappRadar.

En février, Messari a calculé que plus de 284 millions de dollars de DeFi avaient été perdus à cause de piratages depuis 2019. À l’heure actuelle, le secteur de l’assurance décentralisé ne couvre qu’une fraction de la TVL dans DeFi. Le besoin est mûr pour la récolte. pic.twitter.com/WkZVI0TuWb – Messari (@MessariCrypto) 28 avril 2021

Près de la moitié des hacks DeFi couverts dans le rapport de Messari étaient des attaques de prêt flash, fournissant une preuve supplémentaire qu’il s’agit du vecteur d’exploits le plus populaire dans le paysage DeFi. En fait, bon nombre des principaux «hacks» de DeFi ont été des attaques à la volée qui exploitent parfois des failles temporaires dans les sources de prix d’Oracle.

Alors que les hacks de cryptage ont globalement diminué en 2020, DeFi représentait plus de la moitié des attaques enregistrées au cours de l’année. Jusqu’à présent, en 2021, Alpha Homora et Cream Finance ont fait la une des journaux après que les deux protocoles ont été victimes d’acteurs voyous et que le premier a subi la plus grande attaque de l’histoire de DeFi, perdant 37,5 millions de dollars.

L’incident d’Alpha Homora a également remis en question la qualité de l’audit des contrats intelligents, étant donné que les principales équipes d’audit des contrats intelligents telles que Quantstamp et PeckShield ont examiné les codes du projet.

Les hacks DeFi ne sont pas seulement limités à la chaîne Ethereum, car l’environnement Binance Smart Chain enregistre également des incidents similaires. Avec l’activité croissante de BSC, les protocoles DeFi sur le réseau ont également été victimes d’acteurs voyous utilisant des vecteurs d’attaque familiers.

Comme indiqué précédemment par Cointelegraph, Uranium Finance, une plate-forme de création de marché automatisée basée sur BSC, a perdu 50 millions de dollars au profit d’un pirate informatique. L’attaquant a profité des bogues du contrat intelligent du projet et a pu détourner des fonds lors d’un événement de migration de jetons prévu.

D’autres projets DeFi basés sur BSC ont également fait la une des journaux pour les mauvaises raisons, l’équipe TurtleDex ayant volé les 9000 jetons Binance Coin (BNB) levés lors de l’événement de pré-vente qui s’est tenu à la mi-mars.