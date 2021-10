Les haineux de Bitcoin et leur boeuf Bitcoin

Visitez l’article original*

Ces notoires ours bitcoin ont beaucoup à dire sur la technologie – que le marché décide du gagnant.

« Dégoûtant et contraire aux intérêts de la civilisation »

« Bien sûr, je déteste le succès du bitcoin. Je n’apprécie pas une monnaie si utile aux ravisseurs et aux extorqueurs et ainsi de suite. Je pense que je devrais dire modestement que tout ce foutu développement est dégoûtant et contraire aux intérêts de la civilisation. » – Charlie Munger de Berkshire Hathaway.

Tels étaient les mots de Charlie Munger, quatre-vingt-dix-sept ans, vice-président du géant de l’investissement Berkshire Hathaway et commandant en second de Warren Buffett.

Naturellement, Munger et Buffett ont amassé d’énormes fortunes en investissant dans des entreprises, en sélectionnant des actions. Qu’ils n’aient pas besoin d’acheter des crypto-monnaies est compréhensible. Il faut également s’attendre à ce qu’ils ne les comprennent même pas clairement. Mais, « contrairement aux intérêts de la civilisation ? Munger n’apporte aucune précision sur ce qu’il entend par là. Et au point que le bitcoin est utilisé par des trafiquants de drogue et d’autres criminels, oui, c’est le cas. L’argent liquide aussi. En fait, en 2020, seulement 0,34% environ de toutes les transactions de crypto-monnaie impliquaient des activités illicites. En outre, les activités criminelles menées via le système bancaire traditionnel représentaient 2 à 4 % du PIB mondial, bien plus qu’avec les crypto-monnaies.

Un autre point soulevé par Munger est que le bitcoin est utilisé comme substitut de l’or, et il n’achète pas d’or non plus, alors pourquoi achèterait-il du bitcoin ? Assez juste, Berkshire se concentre sur les entreprises qui font des bénéfices et paient des dividendes. Cependant, cela ne rend pas vraiment cette nouvelle technologie numérique « contraire aux intérêts de la civilisation ». Aie.

« C’est probablement de la mort-aux-rats au carré. » – Warren Buffett, sur Bitcoin.

C’était la réponse de Buffett à l’animatrice de Fox Business, Liz Claman, interrogée sur le bitcoin. L’acolyte de Buffett, Munger, avait précédemment qualifié le bitcoin de « poison aux rats ». L’opposition de Buffett au bitcoin peut probablement se résumer en trois points. Premièrement, il dit que le bitcoin n’a pas de valeur unique en soi. (On dirait du papier-monnaie, non ?) Il pense que la seule valeur du bitcoin est l’espoir que quelqu’un sera prêt à vous payer plus cher à l’avenir. (On dirait des actions, un peu.)

Ensuite, « l’Oracle d’Omaha » estime que le bitcoin n’a aucune des propriétés de l’argent et n’est pas une réserve de valeur. Comme pour toute nouvelle technologie, Bitcoin gagne progressivement du terrain, à la fois comme moyen d’échange et est déjà accepté par des milliers de commerçants à travers le monde. De plus, il remplace rapidement Western Union en tant que transmetteur d’argent le plus rapide et le moins cher du marché. Quant à une réserve de valeur, le bitcoin s’apprécie en moyenne de 200% par an depuis 12 ans. C’est tout à fait une réserve de valeur, bien qu’avec un peu de volatilité. Donc, certes, ce n’est pas pour tout le monde.

Troisièmement, Buffett ne comprend probablement pas pleinement le bitcoin. À son honneur, il n’investit pas dans des choses qu’il ne comprend pas. Il se concentre sur les actions et l’achat de grandes entreprises et, en tant que tel, n’est sûrement pas descendu dans le terrier du lapin Bitcoin comme beaucoup d’entre nous l’ont fait. C’est bien, il est sans aucun doute l’un des plus grands investisseurs que le monde ait jamais connu ; son palmarès parle de lui-même. « Je ne possède aucune crypto-monnaie et je ne le ferai jamais », a déclaré Buffett.

Paul Krugman

Paul Krugman est un économiste lauréat du prix Nobel et il se trouve qu’il est l’auteur d’un éditorial de 2013 dans le New York Times intitulé « Bitcoin is Evil ». Depuis, il tire sur Bitcoin.

Krugman estime que le bitcoin ne joue pas encore, après douze ans, de rôle dans l’activité économique normale. Lui, comme d’autres ennemis du Bitcoin, pense que c’est la monnaie des trafiquants de drogue. « Parce que Bitcoin et ses proches n’ont pas réussi à jouer un rôle économique significatif, ce qui arrive à leur valeur est fondamentalement sans importance pour ceux d’entre nous qui ne jouent pas au jeu de la crypto », a déclaré Krugman dans un article récent du New York Times.

Il est également à la recherche d’or, pour la plupart des mêmes raisons, donc les Bitcoiners n’ont pas besoin de se sentir harcelés. Il pense que l’or ne peut pas être utilisé pour des transactions monétaires et n’a pas été une réserve de valeur stable.

Mais, si tôt dans l’existence de Bitcoin, devriez-vous considérer les paroles de Krugman comme un évangile ? S’est-il déjà trompé auparavant ? Voici une citation de Paul Krugman, vers 1998. À vous de juger :

« La croissance d’Internet va considérablement ralentir. D’ici 2005, il deviendra clair que l’impact d’Internet sur l’économie n’a pas été plus grand que celui du télécopieur. – Paul Krugman, 1998.

Peter Schiff

Ah, Peter Schiff, l’ours bitcoin et partisan de l’or que les Bitcoiners adorent détester. Schiff est l’économiste en chef et stratège chez Euro Pacific Capital et dans son rôle, il gère également Schiff Gold, le négociant en métaux précieux. Il n’est pas surprenant qu’il ne soit pas fan de bitcoin, car beaucoup pensent que le bitcoin s’apparente à l’or 2.0 et deviendra la principale réserve de valeur. La plupart des Bitcoiners pensent que le bitcoin est en fait meilleur en or que ne l’est l’or. J’aime cependant son point de vue sur l’économie, l’inflation et l’impression monétaire.

Schiff, après des années de lutte contre les maximalistes de Bitcoin sur Twitter, est récemment apparu sur de nombreux podcasts, débattant de Bitcoiners comme Peter McCormack, Anthony Pompliano, Greg Foss et Anthony Scaramucci. Interviewé sur Fox Business par Charles Payne, Schiff a déclaré à propos de Bitcoin: « Tout le bitcoin est la dernière itération de l’or des fous et quiconque l’achète est finalement un fou. » Schiff estime que le bitcoin ne sera jamais utilisé comme réserve de valeur. Il poursuit en disant à Payne :

« Ce ne sera jamais de l’argent. Cela ne correspond pas à la définition même de l’argent. L’argent doit être une marchandise. Il doit avoir une valeur réelle en soi, pas seulement les usages et les moyens d’échange.

Ainsi, Schiff estime que le bitcoin n’a aucune valeur en soi et n’est soutenu par rien. Cela ressemble beaucoup à du papier, de la monnaie fiduciaire.

Je suis d’accord avec Schiff sur le fait que l’or a sa place dans certains portefeuilles. Je pense également que le dumping sur Peter Schiff n’est pas la meilleure chose que les Bitcoiners puissent faire pour promouvoir l’adoption massive des crypto-monnaies. De plus, je comprends qu’il a la motivation de jeter de l’ombre sur le bitcoin, puisque son entreprise vend de l’or et de l’argent.

Cela doit vraiment le rendre furieux, cependant, que son fils Spenser Schiff soit un détenteur de bitcoin très public et vocal. Spencer a fait tapis, mettant récemment 100 % de son portefeuille dans le bitcoin.

Ginsbergonomics : « Bitcoin va subir une mort vicieuse et douloureuse »

L’écrivain au nom unique, Ginsberg, publiant sur Medium, en a fait le titre de l’un de ses articles récents, il y a quelques semaines à peine. On dirait qu’il n’est pas fan de bitcoin.

Les arguments de Ginsberg contre le bitcoin ne sont pas fondés sur des principes fondamentaux et, dans certains cas, sont tout simplement faux. Oh, ses mots sont controversés, et cela attire les lecteurs, je suppose. Son premier point de vue est que le bitcoin n’est pas seulement un atout, mais plutôt une « religion ». Il pense que cela laisse les Bitcoiners aveugles à toute critique. Il a peut-être raison, mais cela ne diminue pas la technologie ou les utilisations de Bitcoin. C’est purement une note secondaire.

Ginsberg déclare que les plus gros détenteurs, les «baleines», vendent leur bitcoin. Cette déclaration est trop générale, et les données montrent le contraire. Alors que le nombre de baleines a diminué, leurs avoirs agrégés ont augmenté. Merci à Will Clemente III et Glassnode pour cette carte. La ligne verte indique l’augmentation des effectifs de baleines :

Ginsberg essaie également de faire valoir que l’intérêt institutionnel pour le bitcoin est « mort ». Il qualifie de « pitoyables » les montants d’argent versés dans les bitcoins par les institutions. Cela peut dépendre de la façon dont vous définissez « institution ». (Ou comment vous définissez « pitoyable ».) Il dit que les grandes entreprises achètent rarement des bitcoins directement, donc je suppose que c’est une définition, une grande entreprise. La société publique MicroStrategy (MSTR) achète massivement des bitcoins depuis un an et détient désormais 0,5% de tous les bitcoins existants. Tesla a également acheté une quantité substantielle de bitcoins, d’une valeur de plus de 2 milliards de dollars. Square détient également Bitcoin dans son bilan.

Fidelity Investments exploite le bitcoin depuis 2015 et a créé toute une division d’actifs numériques, et JP Morgan crée des produits pour permettre à ses clients d’accéder au bitcoin. Mass Mutual Life Insurance a acheté 100 millions de dollars de bitcoins. Ark Investing a investi dans les actions GBTC et Coinbase. L’adoption se fait, quoique progressivement. En plus d’acheter directement des bitcoins, il y a plus d’une douzaine de demandes déposées auprès de la SEC pour approbation pour démarrer un ETF Bitcoin. Il semble que le secteur institutionnel se lance, lentement, mais avec des capitaux importants.

Remarque – Ginsberg met son argent là où est sa bouche. Il a « la peau dans le jeu », comme il le dit. Il ouvre une position courte de 1 000 $ sur Bitcoin avec un effet de levier 10x. Vous devez lui en attribuer le mérite. Et pour garder vivante une discussion saine sur Bitcoin.

Ceci est un article invité par Rick Mulvey. Les opinions exprimées sont entièrement les leurs et ne reflètent pas nécessairement celles de BTC Inc ou de Bitcoin Magazine.