Les hamburgers au bœuf restent rois malgré la montée des alternatives à base de plantes, selon une recherche

Des hamburgers végétaux conçus pour ressembler et avoir le goût du bœuf sont sur le marché depuis 2016.

Et tandis que les producteurs de bœuf prêtent attention à la demande des consommateurs pour des hamburgers à base de plantes, ils ont toujours un énorme avantage concurrentiel sur Beyond Burgers et Impossible Burgers, a déclaré la chercheuse Maggie Cornelius.

Cornelius a étudié l’attrait croissant des hamburgers ressemblant à du bœuf en tant que diplômé de l’Université de l’Illinois. En 2020, les hamburgers à base de plantes représentaient 1,4% des ventes de hamburgers, a déclaré Cornelius.

Ce chiffre compte la viande à base de plantes comme une forme de viande, c’est donc quelque peu déroutant, a expliqué Cornelius.

« On ne sait pas si la viande à base de plantes a pris 1,4% des ventes de viande ou si elle élargit le gâteau pour les ventes de viande », a déclaré Cornelius.

Le prix est un énorme obstacle lorsqu’il s’agit de la concurrence entre les hamburgers à base de plantes et le vrai bœuf, a déclaré Cornelius. Livre pour livre sur les tablettes des épiceries, les hamburgers à base de plantes coûtent au moins un dollar de plus que les vrais, a-t-elle déclaré.

Les producteurs de bétail peuvent réduire le prix des hamburgers végétaux parce qu’ils vendent des animaux entiers, ce qui leur donne une gamme de produits supplémentaires qui coûtent beaucoup plus cher que le bœuf haché, a déclaré Cornelius.

« La viande à base de plantes est un substitut viable au bœuf haché, mais pas un substitut viable aux coupes de viande plus précieuses comme les steaks et les faux-filet », a-t-elle déclaré.

Que se passerait-il si le prix de la viande végétale devenait compétitif par rapport au bœuf haché ? Cornelius estime que 25 à 30 % des consommateurs envisageraient de passer à des substituts de hamburgers végétaux.

Les producteurs de bœuf bénéficieraient toujours d’un avantage concurrentiel, a-t-elle déclaré.

Si un quart des personnes qui achètent maintenant des hamburgers au bœuf passaient à des hamburgers à base de plantes, cela laisserait aux fournisseurs de bœuf un surplus de bœuf haché qu’ils pourraient utiliser pour réduire le prix des hamburgers à base de plantes, a déclaré Cornelius.

Les producteurs de bœuf pourraient également choisir de vendre leur bœuf haché à l’étranger, où la demande de bœuf est croissante.

Cornélius est économiste. Son étude n’a pas comparé l’attrait des hamburgers végétaux en fonction du goût ou de l’impact environnemental ou des avantages pour la santé, a-t-elle déclaré.

« Les consommateurs donnent de nombreuses raisons lorsqu’ils choisissent un hamburger à base de plantes plutôt qu’un hamburger de bœuf », a déclaré Cornelius. « Par exemple, de nombreux consommateurs pensent que les hamburgers à base de plantes sont une alternative plus saine aux hamburgers au bœuf. Cette affirmation n’a pas été vérifiée.