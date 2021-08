Les Hammers de haut vol affrontent les Eagles dans le derby de Londres

Les rivaux londoniens de West Ham et de Crystal Palace s’affrontent ce week-end alors que les Hammers cherchent à s’appuyer sur leur superbe début de saison.

West Ham s’est lancé dans la course ce trimestre, remportant ses deux premiers matchs et marquant quatre buts dans les deux.

.

De grandes choses sont encore attendues de West Ham de David Moyes cette saison

Ils affrontent désormais un derby londonien et ce match sera un énorme test pour une équipe du Palace toujours à la recherche de son premier but de la campagne.

Les Eagles de Patrick Vieira ont perdu à Chelsea le week-end d’ouverture avant un match nul et vierge avec Brentford. Ils ont également perdu contre Watford lors de la Coupe Carabao en milieu de semaine.

Palace affrontera désormais Michail Antonio, qui a dominé la victoire de West Ham contre Leicester lundi soir et a célébré le titre de meilleur buteur du club en championnat.

talkSPORT vous apportera toute l’action de ce match alors qu’Antonio cherche à ajouter à son décompte.

West Ham contre Crystal Palace : comment écouter

Ce match débutera à 15h le samedi 28 août.

La couverture complète du stade de Londres sera exclusivement en direct sur talkSPORT 2, avec notre préparation d’avant-match à partir de 14h30.

Dan Windle sera votre hôte et les commentaires proviendront de Ian Danter et Perry Groves.

Pour vous connecter, cliquez ici pour le flux de commentaires en direct.

.

Des questions sont déjà posées à Vieira West Ham contre Crystal Palace: nouvelles de l’équipe

David Moyes n’a aucune nouvelle blessure à son équipe de West Ham qui a déjà gagné deux fois.

La nouvelle recrue Alphonse Areola n’a pas encore été préférée au gardien de premier choix Lukasz Fabianski.

L’arrière latéral Arthur Masuaku pourrait revenir après avoir manqué de forme physique pour le match.

Crystal Palace, quant à lui, reste privé des milieux de terrain Michael Olise, Luka Milivojevic et Eberechi Eze.

Nathan Ferguson n’est pas non plus en lice avec une blessure au tendon d’Achille.

Michail Antonio a pour objectif de se distancier de la compétition en tant que meilleur buteur West Ham contre Chelsea: statistiques et faits du match West Ham a gagné 3-2 lors de sa dernière rencontre en Premier League avec Crystal Palace – une seule fois auparavant, ils ont remporté des matchs consécutifs contre le Eagles dans la compétition, remportant les deux matchs de la campagne 2016-17. Après avoir perdu leurs deux premiers matchs à l’extérieur de Premier League contre West Ham, Crystal Palace n’a perdu que deux de ses huit visites suivantes aux Hammers dans la compétition (W3 D3). Les deux équipes ont marqué lors de chacune des huit dernières rencontres de Premier League entre West Ham et Crystal Palace. Ce n’est que contre Chelsea (9) que West Ham a eu une plus longue série de buts et de buts contre un adversaire de la compétition, alors que c’est la plus longue série des Eagles (également 8 contre Liverpool). Crystal Palace est sans victoire lors de ses 10 derniers Matchs de derby de la Premier League à Londres (D5 L5), marquant seulement sept buts et encaissant 19 lors de ces matches. West Ham cherche à remporter chacun de ses trois premiers matchs d’une campagne de championnat pour la troisième fois de son histoire, ce 1958-59 et 1983-84 de haut niveau. West Ham a le nombre de buts attendus le plus élevé de toutes les équipes de Premier League après deux matchs cette saison (5,3), tandis que leurs huit buts marqués sont leur plus grand nombre après deux matchs d’une campagne de haut niveau. depuis 1930-1931 (9). Crystal Palace n’a pas encore marqué sous la direction de Patrick Vieira – le dernier manager permanent qui a vu son équipe échouer lors de ses trois premiers matchs de Premier League était également à Crystal Palace, avec Frank De Boer obtenant le sac après seulement quatre matchs (tous les buts moins) au début de 2017-18. La dernière fois contre Leicester, Michail Antonio est devenu le meilleur buteur de West Ham en Premier League, inscrivant ses 48e et 49e buts pour les Hammers dans la compétition. Le dernier joueur à avoir atteint 50 buts dans l’élite des Hammers était Tony Cottee, qui a atteint le cap lors de la campagne 1985-86. Michail Antonio de West Ham a marqué 10 buts lors de ses neuf dernières apparitions en Premier League (6 buts, 4 passes décisives), dont cinq en deux matchs ce trimestre. Said Benrahma de West Ham a été impliqué dans sept buts lors de ses sept derniers matchs de Premier League (3 buts, 4 passes décisives), après avoir été impliqué dans seulement quatre lors de ses 25 premières apparitions dans la compétition . Benrahma et son coéquipier Michail Antonio sont devenus les premiers joueurs à marquer et à aider un but lors des deux premiers matchs de leur équipe dans une campagne de Premier League.