Les Harlem Globetrotters appellent à entrer dans la NBA

Cela peut ressembler à une blague, mais c’est tout à fait sérieux. Les Harlem Globetrotters ont publié une déclaration dans laquelle ils demandent formellement à la NBA de les inclure parmi les franchises participant à la ligue pour le prochain (et toujours indéfini en date et en quantité) extension des équipements. L’équipe, connue dans le monde entier pour ses matchs d’exhibition qui les ont emmenés dans 123 pays à travers le monde, déclare que “l’histoire intimement liée entre les deux organisations” leur fait revendiquer “un siège à la table” qu’ils ont déjà pris des années à occuper., selon eux-mêmes. “Nos joueurs ont joué un rôle déterminant dans l’intégration de la ligue depuis 1949 et nous étions fiers qu’ils aient été recrutés par des équipes de la NBA.”

Les Globetrotters, une équipe qui C’est toute une institution pour la communauté noire des États-Unis, appelle directement à l’inclusion dans la ligue professionnelle nord-américaine : « Maintenant, après des années à attirer les meilleurs joueurs noirs, il est temps que la NBA reconnaisse notre contribution à ce sport. La ligue envisageant une éventuelle expansion, le moment est venu. Les Harlem Globetrotters sont prêts à négocier une franchise.”

Les rumeurs, et plus que les rumeurs (Adam Silver lui-même a été favorable à l’idée) d’une expansion de la NBA datent d’il y a quelques années. L’idée semble tourner autour de l’inclusion de deux nouvelles franchises, laissant le nombre total de participants à 32. Les favoris comme tout le monde connaît le sujet de première main sont Seattle et Las Vegas. Le premier pour sa tradition de basket-ball et au sein même de la NBA. La seconde, en raison de sa puissance économique et parce qu’elle a été ces dernières années la destination des équipes de hockey sur glace et de football américain. Il semble difficile que les Globetrotters aient des options sur ces villes, en supposant que leur franchise serait basée dans le quartier de Harlem, New York, une ville où il y a déjà deux équipes : les Knicks et les Nets. Bien que rien n’oblige, bien entendu, que le ou les propriétaires de l’hypothétique franchise des Globetrotters emmènent l’équipe dans une autre ville, dont Seattle et Las Vegas.

Bien que pendant des décennies les Globetrotters soient restés une équipe d’exposition reconnue pour leurs pièces spectaculaires, presque circassiennes, au début il jouait à des jeux sérieux compétition. Après sa fondation en 1926, les trois premières années n’ont perdu que 32 matchs sur 398 joués. La difficulté à trouver des rivaux de niveau les a poussés à explorer la version pour laquelle ils sont le plus connus aujourd’hui., dans lequel ils mélangent basket et comédie. Cependant, ils n’ont jamais cessé de jouer à de vrais jeux au cours des années qui ont précédé et au début des ligues professionnelles américaines, lorsqu’il était impossible de trouver des joueurs noirs qui y participaient. Pour lui, les Globetrotters sont devenus un symbole contre le racisme pour la communauté noire et les grands joueurs qui sont entrés plus tard dans la NBA faisaient partie de leurs équipes. Le plus célèbre de tous était sans aucun doute Wilt Chamberlain.

18/06/1958-New York, NY- Wilt “The Stilt” Chamberlain, deux fois All-American à l’Université du Kansas, éblouit le patron des Harlem Globetrotters Abe Saperstein (R) avec sa technique de palming de basket-ball, après qu’il a été annoncé que Chamberlain avait signé pour jouer pour la célèbre équipe entièrement noire pour un montant record de 65 000 $ pour une saison. Chamberlain, qui a passé sa dernière année d’éligibilité au Kansas, devient le choix de repêchage des Warriors de Philadelphie pro la saison prochaine. Bettmann (Archives Bettmann)