Les Harlequins affronteront les Exeter Chiefs en finale de Premiership Rugby après une remarquable victoire en prolongation contre Bristol

Quins a remarquablement riposté à un déficit de 28-0 contre les formidables dessus de table à Ashton Gate samedi pour forcer les prolongations avant de gagner 43-36 pour réserver leur place dans la pièce maîtresse de Twickenham pour la première fois depuis 2012.

La formation londonienne – qui a terminé quatrième de la saison régulière – affrontera les champions en titre Exeter au QG du rugby anglais samedi prochain (26 juin) après que les Chiefs aient remporté une place finale pour la sixième saison consécutive grâce à leur propre thriller contre Sale Sharks à Sandy Park , qu’ils ont remporté 40-30.

Tyrone Green et Joe Marchant ont tous deux marqué deux essais pour Quins, Alex Dombrandt, James Chisholm et Louis Lynagh les autres, tandis que Marcus Smith a ajouté quatre conversions.

Max Malins a marqué un triplé pour Bristol, tandis que Ben Earl et Luke Morahan en ont remporté un chacun et Callum Sheedy a tiré trois pénalités et une conversion.

Bristol a fait un début explosif. Deux penaltys coup sur coup de Sheedy leur ont donné l’avantage avant de marquer un superbe essai.

De l’intérieur de sa moitié de terrain, Charles Piutau a effectué un alignement rapide avant de danser devant trois défenseurs. L’arrière latéral a ensuite nourri Semi Radradra avant qu’une passe au bon moment du Fidjien n’envoie Earl.

Le pire était à suivre pour Quins lorsque Piutau a intercepté une passe perdue pour s’éloigner. Smith a reculé pour empêcher Piutau de centrer, mais les Bears ont conservé le ballon avant de déplacer le ballon au large pour que Malins marque.

Sheedy a raté les deux conversions, mais les Harlequins avaient encore une montagne à gravir alors qu’ils tiraient de l’arrière 16-0 à la fin d’un premier quart exaltant.

Bristol semblait prêt pour un autre score lorsque Radradra a écarté quelques Quins mais Aaron Morris a intercepté pour sauver la situation. Dans le processus, l’aile a subi une blessure aux ischio-jambiers et a été remplacée par Luke Northmore.

La première action de Northmore a été de se tenir derrière ses propres poteaux alors que Bristol marquait son troisième essai lorsque Nathan Hughes a récupéré d’une mêlée à courte portée pour fournir à Malins un walk-in.

Les ours étaient imparables et un quatrième essai arriva bientôt. D’un alignement à l’intérieur de leur propre moitié de terrain, ils ont fait tourner le ballon au large pour Radradra et Malins pour se combiner avec brio pour mettre Morahan au-dessus.

À la demi-heure, Quins a produit sa première attaque et semblait avoir marqué lorsque Lynagh a plongé dans le coin après que Smith et Green aient créé de l’espace, mais les rediffusions ont montré que l’aile avait mis un pied en contact.

Cependant, une minute avant la pause, ils ont marqué leur premier score lorsqu’un spéculatif de haut en bas de Smith a rebondi favorablement pour que Dombrandt récupère et coure 35 mètres pour marquer.

Moins de deux minutes après la reprise, Quins a marqué une seconde lorsque le jeu entreprenant de Danny Care et Smith ont mis en place un essai de Green.

Le jeu imprudent des Bears a ensuite donné un troisième aux visiteurs lorsqu’ils ont cédé la possession de leur propre 22 pour que le remplaçant Chisholm ramasse et marque.

Bristol était sous le choc, encore plus lorsqu’ils ont concédé un autre essai alors que Smith et Dombrandt les séparaient pour que Lynagh finisse et Quins n’avait que quatre points de retard avant le dernier quart.

Le score suivant était vital et il semblait avoir été le chemin de Bristol lorsque Harry Randall a évité Green pour marquer, mais la passe de Radradra à Randall s’est avérée être en avant.

Sheedy a temporairement calmé les nerfs de l’équipe locale avec son troisième penalty, mais Bears est resté sous le cosh, Dombrandt étant déjoué de justesse avant que Lynagh ne se voit refuser une seconde après que les rediffusions du TMO aient montré que la passe de Green était en avant.

Quins ne devait pas être refusé car la solide course de Green a créé un essai pour Marchant avec la conversion de Smith ramenant les équipes à niveau avec deux minutes de temps réglementaire restantes.

En prolongation, Sheedy a frappé un poteau avec une pénalité de 40 mètres avant que Quins ne prenne l’avantage pour la première fois lorsque Green a fait un pas de côté à Radradra et a repoussé un tacle de Malins pour marquer.

Smith s’est converti mais Bristol a riposté lorsque Radradra a envoyé Malins pour son tour du chapeau, avant que Marchant n’ait le dernier mot avec son deuxième essai.

Reportage supplémentaire par l’Association de la presse.