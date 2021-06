Les Harlequins remportent le titre de Gallagher Premiership après une victoire 40-38 contre Exeter lors de la finale épique de Twickenham

in

L’ailier des Quins Lynagh, dont le père Michael a aidé l’Australie à remporter la Coupe du monde avec une victoire sur l’Angleterre il y a 30 ans au même endroit, a frappé deux fois au cours des huit dernières minutes d’une rencontre épique.

Cela signifie que Quins est devenu la première équipe depuis les Saracens il y a six ans à terminer quatrième après la saison régulière et à être sacré champion.

Pour un club dont le responsable du rugby Paul Gustard a quitté son poste en janvier, c’est un revirement étonnant car ils ont triomphé après sans doute la plus grande finale du rugby anglais.

Quins a égalé Exeter coup pour coup lors d’un match inoubliable, marquant quatre essais et menant de 12 points au début de la seconde mi-temps.

Mais Exeter a rapidement effacé ce déficit avant que Quins n’organise une finale majestueuse.

Jonny Gray, Alec Hepburn, Sam Simmonds, Ollie Devoto et Stuart Hogg ont marqué des essais pour Exeter, tandis que Joe Simmonds a inscrit cinq conversions et un penalty.

Quins, cependant, ne disparaîtrait pas, car un essai de pénalité précoce a été suivi du doublé de Lynagh et des scores pour Wilco Louw, Alex Dombrandt et Andre Esterhuizen, avec le demi d’ouverture Marcus Smith, qui a également été condamné au péché, réalisant quatre conversions sur un jour où le pilier de Quins Joe Marler a été nommé homme du match.

Pendant ce temps, Exeter et les Lions britanniques et irlandais ont été blessés lorsque le talonneur Luke Cowan-Dickie est parti après avoir fait un tacle en deuxième mi-temps.

Une civière a été demandée, mais Cowan-Dickie a pu se remettre sur pied et quitter le terrain, remplacé par Jack Yeandle.

Le capitaine écossais Hogg a dû se contenter d’un rôle de remplaçant pour Exeter, avec Jack Nowell conservé à l’arrière, mais les collègues Lions de Hogg, Cowan-Dickie, Jonny Hill et Sam Simmonds, ont tous commencé.

Quins a montré trois changements après la victoire spectaculaire en barrages le week-end dernier contre Bristol alors qu’Esterhuizen, l’ailier Cadan Murley et le flanker James Chisholm ont tous été appelés.

Une foule de 10 000 personnes a créé une atmosphère de carnaval avant le coup d’envoi et Quins s’est envolé des blocs.

Ils ont monopolisé la possession, et après que Smith ait inscrit un penalty juste avant la ligne d’Exeter, les Chiefs ont effondré le maul résultant et l’arbitre Matthew Carley a accordé un essai de penalty à Quins.

Et alors qu’ils avançaient de sept points, Quins a également bénéficié d’un avantage temporaire d’un homme après que Carley a mis Hill à la poubelle pour avoir retiré le maul.

Exeter a été secoué par la férocité de l’ouverture de Quins, mais ils ont progressivement mis en place des passes de jeu menaçantes et Hill est revenu sans aucun autre dommage au tableau de bord.

Et Hill était à peine réapparu avant qu’Exeter n’égalise, le partenaire de deuxième ligne de l’international anglais Gray s’écrasant à bout portant pour un essai que Simmonds a converti.

Ce fut une finale rapide et furieuse, et une autre longue pénalité de Smith en touvh a mis Exeter sous une pression renouvelée, mais ils ont réussi à éliminer le danger et à garder les choses à égalité à 7-7 au début du deuxième quart-temps.

Les attaquants d’Exeter ont commencé à affirmer un certain contrôle et les Chiefs ont pris l’avantage 11 minutes avant la mi-temps lorsque Hepburn a plongé pour un essai, avec Simmonds à nouveau converti.

Carley a regardé plusieurs rediffusions avant que le score ne soit attribué, et Quins a également reçu un carton jaune pour ses douleurs alors que Smith a été condamné pour hors-jeu délibéré.

Ce fut une réponse impressionnante de la part des champions, mais Quins s’est rallié sous le regard de Smith, mettant en place une plate-forme d’attaque à seulement cinq mètres de la ligne d’Exeter à l’approche de la mi-temps.

Exeter a d’abord tenu Quins, mais cela n’a pas pu durer, et Louw a marqué le deuxième essai de son équipe, avant que l’adjoint des coups de pied de Smith – le centre Joe Marchant – ne voit sa tentative de conversion toucher le poteau.

Smith a rejoint l’action alors que Quins produisait une impressionnante puissance de mêlée inspirée de Louw et Joe Marler, et ils ont volé une avance d’intervalle lorsque Smith a envoyé Dombrandt pour un essai après une passe exquise, et la conversion de l’ouvreur a fait 19-14 à la moitié -temps.

Quins a commencé la seconde mi-temps exactement comme ils ont terminé la première – en mode essai de score.

Une gestion brillante entre les arrières et les attaquants a produit un mouvement fluide qui s’est terminé lorsque Marchant a envoyé son partenaire de milieu de terrain Esterhuizen pour le quatrième essai de Quins, la conversion de la ligne de touche de Smith ouvrant un écart de 12 points.

Hogg avait rejoint l’action à ce stade, remplaçant Alex Cuthbert blessé et une finale palpitante s’est poursuivie à un rythme extraordinaire alors que le numéro huit des Chiefs, Sam Simmonds, a remporté son 21e essai en Premiership de la saison, la conversion de son frère portant le score à 26-21 après 50 minutes. .

Exeter a mis cinq minutes au total pour effacer un déficit inquiétant, avec Joe Simmonds tranchant la défense de Quins et envoyant le centre Ollie Devoto pour un essai.

Les Chiefs ont ensuite senti un cinquième touché alors que Quins montrait des signes de fatigue, mais c’est un penalty de Joe Simmonds qui leur a permis de dépasser les 30 points avec 14 minutes à jouer, avant le drame inspiré par Lynagh.