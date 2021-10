Les hausses de l’impôt sur les sociétés de Biden entraveront l’investissement et la croissance économique, conclut une étude

Une nouvelle analyse du plan fiscal du président Joe Biden soulève des inquiétudes quant à son impact sur l’économie à la fois aujourd’hui et à l’avenir.

L’American Enterprise Institute a publié mercredi un rapport analysant les augmentations d’impôt sur les sociétés proposées par Biden, affirmant que cela réduira l’incitation à investir aux États-Unis pendant des années.

« Les politiques fiscales des entreprises varient considérablement entre les pays développés », a déclaré Kyle Pomerleau, fiscaliste chez AEI. « En plus des différences de taux d’imposition des sociétés, il existe des différences importantes dans les bases d’imposition des sociétés. Certains pays accordent des avantages fiscaux pour certains types d’actifs et de revenus et imposent de faibles charges sur les revenus et les investissements des entreprises. D’autres pays offrent des avantages spécifiques moins importants pour certains types de revenus et d’activités et imposent des charges fiscales plus élevées sur les investissements des entreprises. »

Le rapport soutient que l’inclusion des hausses de l’impôt sur les sociétés dans le projet de loi de réconciliation de 3 500 milliards de dollars des démocrates rendrait les États-Unis moins compétitifs sur la scène mondiale et pourrait nuire à la croissance économique.

« Les propositions actuelles de réforme de la fiscalité des entreprises aux États-Unis augmenteraient les taux d’imposition légaux et effectifs bien au-dessus des moyennes de l’OCDE », indique le rapport. « La proposition Biden, qui porterait le taux d’imposition fédéral des sociétés à 28 %, augmenterait le taux d’imposition des sociétés statutaire combiné à 32,3 %, ce qui serait le deuxième plus élevé de l’OCDE. Le METR et l’AETR sur les nouveaux investissements deviendraient également le deuxième plus élevé de l’OCDE. »

Selon le rapport, la proposition similaire des démocrates de la Chambre placerait également les États-Unis en tête de la liste des taux d’imposition des sociétés parmi l’OCDE, l’Organisation de coopération et de développement économiques, qui comprend 38 pays membres.

« La proposition de la Chambre, qui a été approuvée par le Comité des voies et moyens de la Chambre le 15 septembre 2021, augmenterait le taux d’imposition des sociétés à 26,5%. Selon cette proposition, le taux d’imposition statutaire combiné des sociétés aux États-Unis serait de 30,9%, le troisième plus élevé de l’OCDE », indique le rapport. « Le TEMI sur l’investissement des entreprises passerait à 22,4 %, ce qui serait le troisième plus élevé de l’OCDE, et l’AETR passerait à 28 %, ce qui serait le deuxième plus élevé de l’OCDE »

Ces taux d’imposition élevés peuvent créer des hésitations parmi les investisseurs commerciaux lorsqu’ils cherchent à investir leurs fonds.

« Les propositions qui augmentent le taux légal d’imposition des sociétés et augmentent la charge fiscale sur les investissements des entreprises augmenteront l’incitation à transférer les bénéfices et les actifs à rendement élevé vers des juridictions à faible imposition et réduiront l’incitation à investir aux États-Unis », a déclaré Pomerleau.