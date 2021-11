Les haut-parleurs Echo d’Amazon peuvent désormais détecter les personnes : voici comment cela fonctionne

Amazon n’est pas le premier à ajouter la fonctionnalité ultrasons à ses haut-parleurs intelligents.

Echo, haut-parleurs Echo Dot : Si vous aviez gardé un œil sur les annonces d’Amazon lors de son événement d’automne en septembre, vous seriez tombé sur l’annonce du géant de la technologie selon laquelle les haut-parleurs Echo et Echo Dot seraient bientôt capables de détecter les personnes. Et maintenant, les appareils ont en effet été équipés de la capacité de le faire. À partir de cette semaine, les haut-parleurs de quatrième génération Echo et Echo Dot d’Amazon pourraient utiliser des ultrasons pour détecter où se trouvent des personnes dans la pièce. La fonctionnalité peut être activée ou désactivée par les utilisateurs dans l’application Alexa.

Maintenant, je sais à quoi tu penses ! « Ça a l’air cool, mais en quoi ça va aider ? » Eh bien… L’application Alexa permettra également aux utilisateurs de configurer des routines d’occupation, comme demander à Alexa de s’assurer que les lumières sont allumées lorsque le haut-parleur Echo détecte des personnes dans la pièce et éteindre les lumières lorsqu’elle est vide. Il peut également être commandé de syntoniser la radio entre une période particulière si quelqu’un est présent dans la pièce, et de l’éteindre lorsque la pièce est libre.

Cette fonctionnalité se trouve dans l’onglet « Détection de mouvement » des paramètres de l’application Alexa et peut être effectuée pour chaque appareil Echo compatible. C’est ici que les utilisateurs peuvent choisir d’activer ou de désactiver cette fonctionnalité, ce qui signifie que si un utilisateur possède plusieurs appareils Echo dotés de cette fonctionnalité, ils peuvent choisir si tous utiliseront cette fonctionnalité ou non.

La fonction de détection de personnes des haut-parleurs Echo semble être une extension de la capacité déjà disponible dans les nouvelles versions d’Echo Show. Cependant, alors que ce dernier dépend de sa caméra pour voir si des personnes sont présentes ou non, les haut-parleurs Echo et Echo Dot détectent la présence humaine dans une pièce en émettant des ondes ultrasonores inaudibles, qui se réfléchissent sur les objets proches puis reviennent vers le microphone de l’appareil.

Amazon n’est pas le premier à ajouter la fonctionnalité ultrasons à ses haut-parleurs intelligents. Les écrans intelligents Nest et les haut-parleurs Nest Mini de Google utilisent déjà des ultrasons pour vérifier à quelle distance une personne se trouve de l’appareil, puis présentent différentes interfaces, comme les commandes de volume. Cependant, les appareils de Google n’utilisent pas encore cette technologie pour déclencher une routine domestique.

Cependant, on ne sait pas encore comment cette fonctionnalité aurait un impact sur les performances de la batterie des haut-parleurs sans fil Echo Dot.

