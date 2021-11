Les haut-parleurs Echo et Echo Dot bénéficient de capacités de détection de mouvement

À partir de cette semaine, les nouveaux haut-parleurs Echo et Echo Dot peuvent utiliser les ultrasons pour détecter l’occupation dans votre maison et allumer et éteindre d’autres appareils connectés tels que les lumières ou votre Fire TV. Mentionnés pour la première fois lors de l’événement matériel d’automne d’Amazon en septembre, les haut-parleurs Echo et Echo Dot de quatrième génération peuvent désormais émettre une « onde ultrasonore inaudible » pour détecter s’il y a des personnes présentes dans une pièce.

Vous pouvez activer ou désactiver cette fonctionnalité dans l’application Alexa, où vous pouvez également configurer des routines d’occupation pour utiliser cette nouvelle capacité pour faire des choses comme allumer les lumières lorsque vous entrez dans une pièce, puis les éteindre à nouveau lorsque la pièce est vide. Vous pouvez également demander à Alexa de jouer de la musique ou une station de radio lorsqu’un mouvement est détecté à proximité d’un appareil Echo pendant une durée définie, puis d’arrêter les morceaux une fois que vous êtes parti.

La fonction est répertoriée sous Détection de mouvement dans les paramètres de l’application Alexa pour chaque appareil Echo compatible, et vous pouvez ici activer ou désactiver la fonctionnalité.

Cette fonctionnalité est similaire aux nouveaux appareils Echo Show à détection de mouvement, mais ceux-ci s’appuient sur leurs caméras pour dire s’il y a des personnes dans la pièce. Les haut-parleurs Echo n’ont pas de caméras, donc à la place, l’appareil détecte les mouvements en émettant une onde ultrasonore inaudible qui se réfléchit sur les objets à proximité avant de revenir vers les microphones de l’appareil.

Google utilise également des ultrasons dans ses écrans intelligents Nest et ses haut-parleurs Nest Mini pour détecter la proximité d’une personne à l’écran ou au haut-parleur et proposer différentes interfaces. Par exemple, sur les haut-parleurs Mini, il affichera les commandes de volume. Actuellement, vous ne pouvez pas utiliser la détection par ultrasons pour déclencher les routines Google Home.

Il existe un certain nombre de capteurs de mouvement autonomes qui fonctionnent avec Alexa pour déclencher des routines, y compris ceux fabriqués par Philips Hue, Aqara et Centralite. Cette nouvelle fonction signifie qu’en théorie, vous n’aurez pas besoin de compter sur l’un de ces gadgets supplémentaires pour allumer vos lumières ou votre musique. Il renforce également la vision d’Amazon de la maison intelligente ambiante, une maison où votre maison répond automatiquement à ses occupants avec un minimum d’invites de leur part.

Pour arriver ici, cependant, Amazon devra faire plus d’efforts dans l’application Alexa. La mise en place de routines pour allumer les lumières à la bonne luminosité en fonction de l’heure de la journée puis les éteindre à nouveau lorsque la pièce est vide nécessite encore beaucoup de patience et une bonne quantité de savoir-faire technique.