Les haut-parleurs intelligents Amazon Echo sont désormais capables de détecter lorsque vous entrez dans une pièce | La technologie

Il s’agit de la nouvelle fonctionnalité de pointe que vous pourrez désormais utiliser dans vos nouveaux haut-parleurs intelligents Amazon.

Cette semaine, les haut-parleurs intelligents d’Amazon, les versions les plus récentes de l’Echo, ont publié une nouvelle fonctionnalité que vous allez adorer, étant donné qui nous donnera la possibilité de détecter si une personne est ou non dans une instance pour effectuer différentes fonctions comme allumer ou éteindre la lumière.

Jusqu’à présent, nous devions compter sur des capteurs tiers pour effectuer ce type d’actions, mais après la dernière mise à jour pour les nouvelles versions des enceintes Echo d’Amazon peut utiliser des ultrasons pour détecter si une personne est dans une pièce, et par exemple allumer ou éteindre d’autres appareils connectés tels que les lumières ou Fire TV.

De cette façon, les enceintes Echo et Echo Dot de quatrième génération sont désormais capables d’émettre une onde ultrasonore inaudible pour détecter si une personne se trouve dans la même pièce que l’enceinte, commentent-elles depuis le bord.

Pour activer cette fonctionnalité, accédez simplement à l’application Alexa où nous pouvons également configurer des routines pour utiliser cette nouvelle capacité pour faire différentes choses telles qu’allumer les lumières lorsqu’une personne entre dans la pièce et les éteindre lorsqu’elle en sort ; demandez à Alexa de jouer de la musique ou une station de radio lorsqu’un mouvement est détecté à proximité de l’appareil, et plus encore.

Vous pouvez trouver cette nouvelle fonctionnalité dans l’option de détection de mouvement dans les paramètres de l’application Alexa pour chacun des appareils Echo compatibles, pouvoir l’activer ou le désactiver.

C’est une fonctionnalité qui peut sembler familière, car elle est similaire à celle des appareils Echo Show de dernière génération qui dépendent de leurs caméras pour savoir s’il y a des personnes dans la pièce.

L’enceinte intelligente la plus petite et surtout la moins chère d’Amazon. Il intègre Alexa avec toutes les fonctions de ses grands frères mais dans un format beaucoup plus compact et polyvalent.

Mais dans ce nouveau cas des haut-parleurs Echo qui reçoivent cette nouvelle fonctionnalité, car ils n’ont pas de caméras, ce qu’ils font c’est détecter le mouvement émettant une onde ultrasonore inaudible qui est capable de réfléchir sur les objets proches avant de revenir vers les microphones de l’appareil, et ainsi de voir s’il existe une sorte de variation qui vous indiquerait qu’il y a une personne dans la pièce.

Il s’agit d’une fonctionnalité intéressante mais quelque peu basique, et il est probable qu’Amazon la mettra à jour à l’avenir avec plus de routines pour allumer les lumières, telles que le choix de leur intensité ou de leur couleur.