Les Hawks d’Atlanta battent les Milwaukee Bucks 113-116

24/06/2021 à 9h41 CEST

Hawks d’Atlanta Gagné dollars de Milwaukee sur la route 113-116 au premier tour des finales de la NBA Eastern Conference Play-offs. Avec cette victoire de Hawks d’Atlanta, l’égalité se termine par un résultat de 0-1.

Au cours du premier quart, il y a eu plusieurs mouvements sur le tableau de bord, en fait, les locaux ont réalisé un partiel de 11-2 au cours du quart jusqu’à terminer avec un 28-25. Après cela, le deuxième quart-temps a de nouveau connu plusieurs mouvements sur le tableau de bord jusqu’à ce qu’il se termine par un résultat partiel de 31-29. Après cela, les joueurs ont accumulé un total de 59-54 points avant la pause.

Au troisième trimestre, les locaux ont réussi à surmonter le résultat, en fait, ils ont réalisé un partiel au cours de ce trimestre de 10-2 et ont atteint une différence de huit points (75-83) et ont terminé avec un résultat partiel de 26-34 (85 -88). Enfin, au cours du dernier quart-temps, l’équipe visiteuse a maintenu sa différence dans la lumière et le quart s’est terminé avec un résultat partiel de 28-28. Enfin, le match s’est terminé sur un score final de 113-116 pour les visiteurs.

De plus, les joueurs de Hawks d’Atlanta qui se sont le plus démarqués lors de la réunion ont été Amenez des jeunes Oui John Collins, qui avait respectivement 48 points, 11 passes et sept rebonds et 23 points, une passe et 15 rebonds. De son côté, l’équipe locale s’est démarquée Giannis Antetokounmpo Oui Vacances à Jrue, avec 34 points, neuf passes et 12 rebonds et 33 points, 10 passes et quatre rebonds respectivement.

Après la victoire locale, les deux équipes se retrouveront, cette fois dans le Forum Fiserv dans le deuxième duel de la série. Consultez le calendrier complet de la NBA.