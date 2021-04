Les Hawks d’Atlanta l’emportent sur les Chicago Bulls 120-108

10 avril 2021 à 04:52 CEST

Atlanta Hawks a été imposé comme un local Chicago Bulls par 120-108 lors d’une nouvelle journée NBA. Auparavant, les joueurs des Atlanta Hawks avaient subi une défaite à domicile contre Memphis Grizzlies par 113-131. De leur côté, les Chicago Bulls battus à domicile Rapaces de Toronto par 113-122. Atlanta Hawks, après le match, ils restent en barrages avec 28 matchs gagnés sur 53 joués, tandis que Chicago Bulls il serait exclu des play-offs avec 22 matchs gagnés sur 51 joués. Suivez le classement NBA après le duel.

Le premier quart-temps a été dominé par les joueurs des Chicago Bulls, ils ont atteint une différence de huit points (15-23) pour terminer avec un 25-33. Après cela, au deuxième trimestre Chicago Bulls Il a réussi à se distancer dans la lumière et a eu une différence maximale de 13 points (51-64) au cours du quart, qui s’est terminé par un résultat partiel de 28-33. Après cela, les joueurs se sont immobilisés avec un 53-66 sur le tableau de bord.

Au cours du troisième quart-temps, les joueurs des Atlanta Hawks ont réussi à récupérer des points jusqu’à ce qu’ils reviennent dans le match, en fait, ils ont obtenu un partiel dans ce quart-temps de 10-2 et le quatrième s’est terminé sur un résultat partiel de 33-18 et un total de 86-84. Enfin, au cours du dernier quart-temps l’équipe locale s’est distancée dans l’électronique, en fait, ils ont réalisé un partiel durant ce quart de 17-2 et sont venus l’emporter par 12 points (118-106) et le quart s’est conclu avec un résultat partiel de 34-24. Après tout cela, les joueurs ont clôturé le tableau d’affichage du match avec un résultat de 120-108 en faveur des locaux.

Parallèlement à tout cela, les acteurs les plus importants de Atlanta Hawks Ils étaient Apportez des jeunes et Clint Capela, qui a récolté 42 points, neuf passes et huit rebonds et 22 points, une passe et 10 rebonds respectivement. De leur côté, l’équipe visiteuse s’est démarquée Zach Lavine et Nikola Vucevic, avec 50 points, cinq passes et huit rebonds et 25 points, deux passes et 10 rebonds respectivement.

Dans le prochain match NBA, Atlanta Hawks mesurera sa force avec Charlotte frelons dans le Centre du spectre. De son côté, le prochain jeu de Chicago Bulls sera contre Minnesota Timberwolves dans le Centre cible. Suivez le calendrier de la NBA dans son intégralité.