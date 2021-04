Les Hawks d’Atlanta ont battu les pélicans de la Nouvelle-Orléans (123-107)

07/04/2021 à 04:21 CEST

Atlanta Hawks vaincu en tant que local Pélicans de la Nouvelle-Orléans par 123-107 lors d’une nouvelle journée NBA. Les locaux viennent de remporter la victoire à domicile contre Guerriers de l’état d’or par 117-111, donc après le match, ils ont ajouté un total de cinq victoires consécutives, tandis que les visiteurs ont également gagné à domicile contre Houston Rockets par 115-122. Apres le jeu, Atlanta Hawks Il reste avec l’une des places des barrages avec 27 matchs gagnés sur 51 disputés. Pour sa part, Pélicans de la Nouvelle-Orléans il serait exclu des play-offs avec 22 victoires en 50 matchs disputés. Vérifiez le classement de la NBA après le duel.

Le premier quart-temps a eu des alternances sur le tableau de bord jusqu’à se terminer par un résultat de 25-29. Après cela, au cours du deuxième trimestre, les joueurs de Atlanta Hawks Ils ont réussi à surmonter le match jusqu’à l’égalité, en fait, ils ont obtenu une course de 10-0 au cours de ce quart-temps, qui s’est terminé par un score de 36-32. Après cela, les équipes ont accumulé un total de 61 à 61 points avant la pause.

Le troisième quart a été dominé par l’équipe locale, atteignant une différence de 17 points (104-87) pour finir avec un résultat partiel de 46-29 et 107-90 au total. Enfin, au cours du dernier quart-temps, il a réduit les distances Pélicans de la Nouvelle-Orléans, bien que ce soit insuffisant pour gagner le match et le quatrième s’est terminé sur un résultat partiel de 16-17. Après tout cela, le match s’est terminé sur un résultat final de 123-107 en faveur de Atlanta Hawks.

Pendant le match, Atlanta Hawks a remporté la victoire grâce à 30 points, 12 passes et un rebond de Apportez des jeunes et les 21 points, quatre passes et quatre rebonds de Bogdan Bogdanovic. Les 34 points, deux passes et cinq rebonds de Zion Williamson et les 12 points, 11 passes et neuf rebonds de Balle Lonzo ils n’étaient pas assez pour Pélicans de la Nouvelle-Orléans A remporté le match.

Lors du prochain match de la compétition, Atlanta Hawks va affronter Memphis Grizzlies dans le State Farm Arena, tandis que Pélicans de la Nouvelle-Orléans jouera contre Filets de Brooklyn dans le Centre Barclays. Suivez le calendrier de la NBA dans son intégralité.