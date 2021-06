Les Hawks d’Atlanta remportent la victoire sur les 76ers de Philadelphie 106-109

17/06/2021 à 9h07 CEST

Atlanta Hawks a réussi à gagner devant 76ers de Philadelphie loin par 106-109 au cinquième tour des Play-offs des demi-finales de la NBA Eastern Conference. Avec ce triomphe de Atlanta Hawks, l’égalité se termine par un score de 2-3.

Le premier quart-temps a été dominé par les joueurs des 76ers de Philadelphie, en fait, ils ont réalisé une séquence de 12-2 au cours du quart et ont eu une différence maximale de 17 points (38-21) pour terminer avec 38-24. Plus tard, au deuxième trimestre 76ers de Philadelphie il s’est distancié au tableau d’affichage, en fait, l’équipe a obtenu un autre set au cours du quart de 10-1 et a gagné par 26 points (62-36) au cours du quart, qui s’est terminé par un résultat partiel de 24-16. Après cela, les rivaux ont accumulé un total de 62-40 points avant la pause.

Au cours du troisième quart-temps, les visiteurs ont coupé les distances dans l’électronique jusqu’à ce qu’il se termine par un résultat partiel de 25-29 (87-69). Enfin, au cours du dernier quart-temps, les joueurs de l’équipe visiteuse ont réussi à regagner des points jusqu’à ce qu’ils reviennent dans le match, en fait, ils ont obtenu un pointage de 17-2 et le quart s’est terminé avec un score de 19-40. Après tout cela, l’affrontement s’est terminé par un résultat final de 106-109 pour les visiteurs.

Le triomphe de Atlanta Hawks était dû en partie grâce à 39 points, sept passes décisives et un rebond de Amenez des jeunes et les 19 points, une passe décisive et 11 rebonds de John Collins. Les 37 points, cinq passes et 13 rebonds de Joël embiid et les 36 points et sept rebonds de Curry Seth ils n’étaient pas suffisants pour 76ers de Philadelphie pourrait gagner le match.

Lors du prochain affrontement, les deux équipes se retrouveront, cette fois dans le Arène de la ferme d’État dans le sixième match de la série. Consultez le calendrier complet de la NBA.