Les Hawks de Trae ne font pas le plein : de l’espoir à la déception

Le début de saison des Atlanta Hawks semblait un mirage avec la saison dernière. Ils ont réussi à battre les Dallas Mavericks de Luka Doncic lors de leur premier match. Après un trébuchement contre les Cavaliers, ils enchaîneraient deux victoires consécutives contre Détroit et les Pélicans, il y commencerait son déclin, jusqu’à aujourd’hui, avec un record de 7-9.

Il est vrai qu’Atlanta n’a pas l’une des équipes les plus fortes de la conférence ou de la ligue, mais ces résultats sont loin du niveau que l’équipe peut atteindre. Il y a plusieurs facteurs qui ont pu être la clé du mauvais départ de McMillan’s, parmi lesquels on peut souligner ; le calendrier difficile, une mauvaise adaptation aux nouvelles règles d’arbitrage et une faible capacité défensive.

Un calendrier compliqué

Le calendrier aurait pu nuire aux Hawks. Les hommes de Trae Young ont eu la malchance d’avoir rencontré des franchises plus solides lors des premiers matchs auxquels ils ont joué. Malgré des victoires contre Dallas et Milwaukee, ils ont affronté Denver, Utah, Golden State, Phoenix, Brooklyn et les Sixers. Sur les 14 matchs auxquels ils ont joué, seuls cinq ont joué devant leurs fans. Cela ajouté au nombre de voyages qu’ils ont enchaînés, pertes comprises, peut expliquer le manque de motivation par moments.

Trae Young et la nouvelle réglementation

Les nouveaux règlements d’arbitrage ont été aimés et détestés par différents joueurs, entraîneurs et fans. La plus grande permissivité du contact sur le terrain est quelque chose qui a beaucoup affecté Trae Young, qui ne finit pas de s’adapter. La star d’Atlanta avait beaucoup l’habitude de feinter et de se jeter vers un défenseur pour tirer le coup franc, une action qui a reçu beaucoup de critiques et qui a été l’un des grands changements de cette saison, puisqu’elle n’est pas sifflée. À cause de cela, Trae est passé de 8,0 lancers francs par match en 2019-2020 ou 7,7 en 2020-2021 à 4,9 lancers francs par match cette saison. Loin d’essayer d’adapter et de modifier son jeu, Young a préféré chercher un ennemi chez les arbitres : « Je ne veux pas être condamné à une amende, mais c’est frustrant. Il y a beaucoup de fautes qui ne sont pas sifflées. »

Face à cette situation, avec Atlanta et Trae Young loin de la régularité, Les noms de Cam Reddish et Kevin Huerter refont surface. Les jeunes attaquants sont appelés à tirer l’équipe pour évacuer Young, mais ils ne sont pas à leur meilleur début de saison. Huerter a une moyenne de 8,5 points, 3,5 rebonds et 0,2 interceptions par match en 23,8 minutes.La saison dernière, 11,9 points, 3,3 rebonds et 1,2 interceptions en 30,8 minutes par match. Pour sa part, Cam Reddish, qui a déjà suscité l’intérêt des dirigeants de la NBA, affiche en moyenne 11,4 points, 2,9 rebonds et 1,1 interceptions par match en 22,3 minutes.. Le problème avec Atlanta, c’est qu’ils ont des joueurs qui ont besoin de minutes pour se développer et grandir, mais ils ont aussi besoin de résultats à court terme, et cela signifie que les joueurs les plus vétérans demandent également des minutes. Pour lui, Ce n’est pas un scénario impossible à faire évoluer, mais il est plus contraignant que dans d’autres franchises qui misent davantage sur les jeunes talents.

L’une des pires défenses de la NBA

La défense est également un problème. Les Hawks sont la septième pire équipe défensive de la NBA, devant les Lakers, Kings, Rockets, Memphis, Charlotte et Pelicans. Contrairement aux deux derniers, Atlanta a une équipe avec de meilleures possibilités défensives, mais elle manque d’intensité. L’une des clés est peut-être que l’une de ses références défensives, Clint Capella, n’est pas à son meilleur. Il fait en moyenne 1,1 contre et 11,3 rebonds (3,6 offensifs et 7,7 défensifs) par match, contrairement à la saison dernière avec 2,0 contres et 14,3 rebonds (4,7 offensifs et 9,6 défensifs) par match. Ce ne sont pas de mauvaises statistiques, mais elles peuvent être améliorées. les faucons ils sont la sixième équipe qui reçoit le plus de points par match (110.1).

Malheureusement, les Hawks ont tout rassemblé, mais il n’y a rien qui n’a pas de solution. Le calendrier deviendra plus favorable, et si vous ajoutez à cela une meilleure adaptation de Young à l’arbitrage, accompagné de Capella, Reddish et compagnie, et une plus grande intensité défensive, On pourrait avoir des Atlanta Hawks avec un niveau capable de renverser cette situation.