Les Hawks de Trae Young ont battu avec force les Mavericks

22/10/2021 à 6h07 CEST

.

Les Atlanta Hawks a ouvert sa saison avec une Victoire 113-87 contre les Mavericks de Dallas Dans lequel la star locale s’est démarquée, le meneur Trae Young, qui a réalisé un double-double avec 19 points et 14 passes décisives, tandis que Luka Doncic a dû se contenter d’un autre double-double de 18 points et 11 rebonds. Doncic, qui a terminé meilleur rebondeur et meilleur buteur de son équipe, un point de plus que Jalen Brunson, n’a réussi que deux des sept triples qu’il a tentés et six des 17 tirs sur le terrain. Doncic a également distribué sept passes décisives et volé un ballon. De son côté, son coéquipier, le centre letton Kristaps Porzingis, a connu une soirée discrète avec 11 points, cinq rebonds, une interception et deux contres. Le gardien Tim Hardaway avait 14 points, dont six étaient le résultat de deux triples, deux rebonds et un vol.

Le meilleur marqueur du match a été Hawks Cam Reddish avec 20 points, dont trois des quatre triples qu’il a réussis. Young était à un point de son coéquipier, 19 ans, auquel il a ajouté 14 passes décisives et un vol. Le meneur a réussi deux des cinq triples qu’il a tentés. De son côté, le centre Clint Capela a inscrit 12 points, 13 rebonds et deux contres.

Les Mavs ont lutté toute la nuit avec leurs tirs. El equipo de Dallas solo consiguió un 30,2% de acierto en triples y un 33,3% en tiros de campo mientras que las cifras de los Hawks fueron muchos mejores: un 42,9% de triples y un 47,9% de Campagne.

Les Mavericks ont commencé le match en force. Hardaway a ouvert le score avec un triple suivi d’un autre panier au-delà de la ligne des trois points de Porzingis et des deux points de Doncic. Un nouveau panier de Hardaway a laissé le score à 2-10 pour les Mavs dans les trois premières minutes du match. Mais de la même manière que les hommes de Doncic se sont éloignés du tableau d’affichage, ils ont perdu l’avantage. Trois échecs consécutifs de Pozingis et Hardaway et un échec personnel de Doncic ont permis à John Collins et Bogdan Bogdanovic d’équilibrer le score 10-10. Les deux équipes ont commis de nombreuses erreurs en défense et en attaque, et leurs deux meilleures stars, Young pour Atlanta et Doncic pour Dallas, étaient pratiquement absentes pour le match. Avec ce panorama, le premier quart s’est terminé 22-20 en faveur des Hawks.

Au deuxième quart, les Hawks ont commencé à s’installer sur le terrain grâce au banc. Avec les cinq de départ hors du terrain, les Hawks ont devancé les Mavericks de huit points. Et lorsque Young, Capella, De’Andre Hunter, Collins et Bogdanovic sont revenus sur le court, les titulaires se sont contentés de gérer l’avantage pris par le banc. Young, qui n’avait marqué aucun des cinq paniers qu’il avait essayés au cours des 12 premières minutes, a commencé à entrer en jeu et a marqué 7 points au deuxième quart. De l’autre côté du terrain, Doncic a dû se contenter de seulement deux points de la ligne des lancers francs après avoir raté deux triples et trois tirs à deux points. Lorsque les deux équipes se sont rendues aux vestiaires, le tableau de bord indiquait un 51-44 en faveur des locaux. Doncic n’avait que sept points, comme Young.

A la relance, Jason Kidd, le nouvel entraîneur des Mavericks, a tenté de regagner du terrain. Il a d’abord envoyé Porzingis et un autre joueur pour faire pression sur Young dès que le meneur des Hawks a franchi le milieu du terrain. Cela a également déplacé la position de Doncic, qui en première mi-temps était resté à l’écart de la peinture en attaque. Le Slovène a commencé à alterner la position du haut de la surface au poteau pour tenter d’ouvrir des trous à ses coéquipiers. Mais rien n’a fonctionné pour les habitants de Dallas. Les Hawks avaient oublié les hésitations initiales et en défense ils étaient disciplinés tandis qu’en attaque, Young déplaçait le ballon avec agilité. Ceux d’Atlanta ont commencé à décoller sur le tableau de bord et le couple Young-Capela a montré sa relation avec quelques « alley oops » auxquels la défense des Mavericks n’a eu aucune réponse. À la fin de la troisième période, Young a marqué 12 autres points, le double de Doncic, et les Hawks ont gagné 22 points. 86-64.

Les 12 dernières minutes étaient en suspens en raison de l’incapacité des Mavs à regagner le terrain perdu. Les Hawks avaient 30 points d’avance. Au final, ils se sont contentés d’ouvrir la 75e saison NBA avec une victoire de 26 points sur les Mavs.

Porzingis regrette d’avoir eu « un match de penalty »

Le centre letton des Dallas Mavericks, Kristaps Porzingis, a reconnu dans des déclarations à . que l’équipe texane avait « un match de pénalité », bien qu’il soit également optimiste quant aux chances de l’équipe. Porzingis a connu une mauvaise soirée contre les Hawks avec 11 points, cinq rebonds, un vol et deux contres. Le centre n’a réussi qu’un des trois triples qu’il a tenté et quatre des 13 tirs du terrain. De la ligne des lancers francs, il a obtenu 100% avec deux tirs marqués. Son coéquipier Luka Doncic n’allait pas bien non plus, avec seulement deux des sept triples qu’il a tentés et six des 17 tirs du terrain.

Après le match, Porzingis a déclaré à . que les débuts avaient été médiocres pour Dallas, qui recommence la saison avec l’espoir que son potentiel portera ses fruits en termes de titres. Le grand Letton a souligné que la chose la plus positive de la soirée était que « nous avons été ensemble en tant que groupe tout au long du match ». « Quand les choses tournent mal, c’est facile de dire qu’ils ont mis celui-ci ou l’autre, et chacun le sien. Nous avons continué en tant que groupe même si nous avons eu un match de pénalité », a-t-il reconnu. « Et je pense que c’est important pour la chimie de notre équipe. Nous continuons à travailler et attendons avec impatience le prochain match », a conclu le joueur.