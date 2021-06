Les Hawks égalisent la finale de la Conférence Est

30/06/2021 à 06:10 CEST

.

Les Hawks ont égalé les Bucks 2-2 la finale de la Conférence Est après une victoire nette par 110-88 que l’équipe d’Atlanta a atteint sans compter son étoile, le meneur Trae Young, et qui a été vu pour la détermination de la peine au troisième trimestre lorsque Giannis Antetokounmpo a été blessé genou gauche et a dû quitter le terrain. La star des Bucks, qui souffre d’un genou en hyperextension, n’était pas le seul joueur à avoir dû quitter le terrain plus tôt. Au quatrième quart, Clint Capela, le centre des Hawks, s’est également rendu aux vestiaires après avoir reçu un coup de coude dans l’œil. Mais avec ou sans Antetokounmpo, les Hawks n’ont pas laissé le choix aux Bucks, qui à aucun moment du match n’étaient en avance au tableau d’affichage et qui ont perdu 25 points.

Le meilleur buteur de la soirée était Lou williams, qui a remplacé Young, également blessé lors du troisième match disputé dimanche, avec 21 points, 5 rebonds, 8 passes décisives et 1 interception. L’escorte des Hawks Bogdan Bogdanovic a marqué 20 points (6 sur 11 triples), 3 rebonds, 5 passes et 4 interceptions.

Dans les dollars Vacances à Jrue fini avec 19 points, 5 rebonds et 9 passes décisives, Khris Middleton a marqué 16 points, 8 rebonds, 5 passes et 2 interceptions, et Antetokounmpo avait 14 points, 8 rebonds, 3 passes décisives et 1 stoppeur.

Sans Trae Young au sol – le meneur s’est blessé à la cheville droite dans les dernières secondes du troisième quart du match de dimanche – les Hawks avaient un nouveau défi à relever.

L’absence du jeune

Dire que Young est un incontournable pour Atlanta est un euphémisme. Et ce n’est pas seulement à cause de la capacité de marquer du meneur, qui a marqué 48 points lors du premier match de la finale de la Conférence Est. Avec Young sur le terrain, le reste des joueurs des Hawks est plus efficace face au panier. Une analyse récente indique que lors des séries éliminatoires, lorsque Young est en piste, les Hawks marquent en moyenne 111,2 points pour 100 possessions. Mais lorsque le meneur de jeu est sur le banc, le chiffre tombe à 90,2 points pour 100 possessions. Et les Hawks défendent mieux avec Young aussi.

Pendant ce temps, les Bucks ont été la meilleure équipe défensive pendant les séries éliminatoires. L’absence de Young n’était pas la seule chose en faveur de l’équipe de Milwaukee lors du match de mardi. Les Bucks sont revenus à la State Farm Arena d’Atlanta avec toute l’inertie, après deux victoires consécutives qui les avaient avancés 2-1 dans la série contre les Hawks.

Les Hawks se sont précipités. Une défense étouffante attendait Antetokounmpo, Middleton, Holiday et consorts à chaque fois qu’ils entraient dans le milieu de terrain de l’équipe locale. Les Bucks ont ressenti la pression dès les premières secondes. Holiday et Middleton ont raté les deux premiers essais des Bucks tandis que Bogdanovic et Huerter ont marqué leurs lancers. Antetokounmpo n’avait pas raison non plus. Le remplaçant de Young, Lou Williams, faisait rapidement le tour du ballon autour du périmètre, à la recherche du joueur le mieux placé pour marquer. En trois minutes, les Hawks étaient passés à 8 points, 10-2, grâce aux paniers de Bogdanovic, Huertere, Capela et Williams. Seul Collins n’avait pas fait de panier.

Ruée initiale des Hawks

Mike Budenholzer a été contraint de demander un temps mort pour éviter une répétition du match de dimanche, lorsque les Hawks ont pris 15 points d’avance sur les Bucks dans les premières minutes du premier quart. Les Bucks ont réagi et avec 1,16 restant, ils ont égalisé le match 19-19, bien que les 12 premières minutes se soient terminées avec un léger avantage pour les Hawks, 25-22, grâce à deux triplés consécutifs de Gallinari. Même si les Bucks n’avaient que 3 points de retard sur les Hawks, Budenholzer avait des raisons de s’inquiéter : les Hawks jouaient une meilleure défense sans Young et, pour la première fois cette saison, Antetokounmpo a terminé le premier quart-temps sans marquer un seul point. La star grecque avait raté les deux seuls tirs qu’il avait tentés, dont un triple qui n’avait même pas effleuré la jante.

Le deuxième trimestre a maintenu la même dynamique : une défense étouffante des Hawks qui a mis deux hommes sur Giannis alors que l’attaquant s’approchait de la peinture, et une attaque fluide avec un excellent mouvement de balle. De plus, le banc des Hawks fonctionnait comme jamais auparavant. À l’avant, la paire Antetokounmpo-Middleton, qui a terminé les Hawks dans le match 3, n’a brillé qu’occasionnellement, comme dans la passe haute que Middleton a lancée pour que le Grec exécute un dunk spectaculaire qui a laissé le score à 39-30. Mais les Bucks ne fonctionnaient pas et quand la pause est arrivée, les Hawks avaient 13 points d’avance, 51-38.

Blessure d’Antetokounmpo

Williams était le meilleur marqueur des Hawks, avec 13 points, mais le reste des points a été réparti assez uniformément entre les autres joueurs de l’équipe. Kris Dunn était le seul à ne pas avoir marqué dans les 24 premières minutes. Chez les Bucks, Antetokounmpo n’avait que 6 points tandis que Middleton en avait 8. Personne à Milwaukee n’avait franchi la barre des 10 points. De plus, Antetokounmpo avait effectué trois tirs qui n’avaient même pas touché le bord, dont deux lancers francs.

La pause n’a pas aidé les Bucks. Et à 7 minutes de la fin, le jeu qui allait finir par déterminer le sort du match a été produit. Antetokounmpo s’est blessé au genou gauche dans une collision avec Capela sous la jante des Bucks. Le genou du joueur grec s’est plié dans la direction opposée à la direction naturelle et Antetokounmpo a été laissé au sol incapable de se lever au milieu de spasmes de douleur. La star des Bucks s’est retirée dans les vestiaires et bien qu’il soit revenu sur le banc quelques minutes plus tard, il n’a pas pu retourner sur le terrain.

L’absence d’Antetokounmpo a été la touche finale pour les Bucks. Lorsque le Grec a été blessé, le tableau de bord était de 62-52 pour les Hawks. Trois minutes plus tard, la distance était passée à 20 points, 74-54. L’avance des Hawks a atteint 25 points à la fin du troisième quart-temps, 87-62, avec un Bogdanovic en grâce qui a inscrit 4 des 5 triplés qu’il a tentés dans l’avant-dernière période.

Le dernier quart était une pure formalité. Les Hawks n’ont pas relâché et les Bucks ont continué à échouer en attaque ce qui a laissé le score final en 110-88.