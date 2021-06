Les Hawks égalisent la série contre les Sixers d’un Embiid blessé

in

Victoire de faucons d’Atlanta en vue de 76ers de Philadelphie par 103-100 qui laisse la série à égalité à deux après quatre matchs joués. Le duel a été marqué par la souffrance physique d’un Joël embiid qu’il aurait peut-être dû se reposer et ne pas jouer le jeu. Les Hawks, dirigés par un grand Amenez des jeunes, continuer à se battre avec les finales de l’Est.

À la dernière minute, avec un point pour les Hawks, Joel Embiid a raté un tir qui aurait donné l’avantage à son équipe. Young a ensuite été victime d’une faute et a condamné le duel depuis la ligne du personnel.

Trae Yong, qui a été horrible dans le tir (8 sur 26), a terminé le duel avec 25 points et 18 passes décisives. John Collins a contribué 14 points, Clint Capela 12 et 13 rebonds et Bogdan Bogdanovic est passé à 22 points.

Glacial quand ça compte… ❄️ 25 PTS

❄️ 18 HSA

❄️ W pic.twitter.com/XyaIyybSeo – Atlanta Hawks (@ATLHawks) 15 juin 2021

Embiid, désastreux

Embiid a raté les 12 tirs qu’il a tentés en seconde période, battant un record négatif en séries éliminatoires qui remontait à 25 ans. Celui qui a fait le plus de dégâts est celui qui a échoué à 8,8 secondes de la fin qui aurait donné la victoire à son équipe. Évidemment, il n’était pas bien physiquement et n’aurait pas dû jouer 36 minutes hier ou jouer autant de tirs en seconde période, encore moins le ballon décisif.

Malgré tout, Embiid a terminé le match avec 17 points (4 sur 20 du field goal) et 21 rebonds. Tobias Harris a été le meilleur marqueur de l’équipe de Pennsylvanie avec 20 points et Seth Curry a terminé avec 17. Les deux avec de bons pourcentages de tirs.