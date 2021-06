Les Hawks éliminent les Sixers et se qualifient pour la finale Est

Atlanta Hawks s’est qualifié pour la finale de la Conférence Est après avoir remporté le septième match de la série qui les a opposés 76ers de Philadelphie au Wells Fargo Center 103-96. Contre toute attente, le cinquième classé lors de la saison régulière a été imputé au premier.

Encore une déception pour Joël embiid et Ben Simmons, qui n’en finit pas de faire un bond en avant. Doc Rivers est de retour aux portes d’une finale de conférence pour une autre année. Les Hawks de Nate McMillan affronteront les Milwaukee Bucks pour une place en finale NBA. Beaucoup de crédit à Amenez des jeunes et compagnie.

Les Hawks étaient en avance pendant tout le match et malgré la poussée finale des Sixers, ils ont fini par gagner. Tobias Harris a placé son équipe à un point à 1:12 de la fin, mais Matisse Thybulle a commis une faute sur Kevin Huerter par trois tirs qui ont donné une avance de quatre aux Hawks. Ensuite, Joel Embiid a perdu le ballon et Danilo Gallinari a condamné le duel. Coup dur pour les Sixers d’un Embiid très touché physiquement.

Le meilleur de la fête

Kevin Huerter a été le meilleur des Hwks hier soir avec 27 points. Trae Young a été horrible sur le tir (5 sur 23 et 2 sur 11 sur 3). Il a terminé le duel avec 21 points et 10 passes décisives. John Collins a contribué 14 points et 16 rebonds et Gallinari est passé à 17 points.

Chez les Sixers, les 31 points de Joel Embiid et les 24 de Tobias Harris ont été inutiles. Encore un an plus tôt.