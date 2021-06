Les Hawks prennent d’assaut Milwaukee au rythme d’un formidable Trae Young

A deux minutes de la fin du match dollars de Milwaukee menait de quatre points lors du premier match de la finale de la Conférence Est contre Atlanta Hawks. John Collins a mis son équipe à un avec un triple, puis Jrue Holiday a raté, puis Khris Middleton a raté et à 29 secondes du temps, Clint Capela a donné l’avantage aux Hawks. Un down, Pat Connaughton a réussi un triple avec 23 secondes à jouer. À partir de là, Amenez des jeunes Il n’a pas raté le match personnel et Atlanta a fini par remporter la victoire contre les Bucks par 116-113. Khris Middleton avait une triple finale à égalité, mais a raté.

Le grand protagoniste du jeu était un Trae Young déchaîné que les Bucks n’ont pas réussi à défendre. La base géorgienne a signé un duel historique et a terminé avec 48 points (17 sur 34 du terrain et 10 sur 12 du personnel), 7 rebonds et 11 passes décisives. John Collins avait 23 points et Clint Capela avait 12 points et 19 sacs.

Spectaculaire le jeu d’un Young qui est prêt à mener Atlanta à sa première finale NBA depuis 1961 (ils seraient les premiers en dehors de St. Louis, à Atlanta).

Les Bucks, pas d’idées à la fin

Les Bucks menaient sept dans les dernières minutes, mais ils ont pris de mauvaises décisions en attaque et en défense et ont fini par perdre le match. Les 34 points, 12 rebonds et 9 passes décisives de Giannis Antetokounmpo et le 33 de Jrue Holiday. Middleton a été très mauvais (15 points et 6 sur 23 aux tirs du terrain), et son équipe l’a payé dans les moments décisifs. On verra s’ils sont refaits dans le deuxième duel.