Les Hawks prolongent leur séquence d’invincibilité à domicile

23/11/2021 à 06:54 CET

. / Atlanta

Le meneur Trae Young a maintenu son bon toucher du poignet et avec 30 points, dont 21 qu’il a marqués en seconde période, il est devenu le leader du jeu offensif de les Hawks d’Atlanta, qui ont battu le Thunder d’Oklahoma City 113-101, tandis que le centre suisse Clint Capela a affirmé sa présence dans le jeu intérieur en contribuant un double-double de 10 points et 15 rebonds. Cette victoire était la cinquième remportée par les Hawks dans la série de cinq qu’ils ont disputée à domicile. Un match après avoir marqué 52 % de leurs placements samedi contre les Hornets, les Hawks en avaient encore 54 % lundi soir en première mi-temps et 48 % à la fin du match.

Le meneur recrue, l’Australien Josh Giddey, 19 ans, a récolté 15 points, huit passes et sept rebonds, et l’attaquant canadien Luguentz Dort a ajouté 15 autres points, ce qui n’a pas empêché le Thunder de perdre. Oklahoma City n’avait pas son meilleur marqueur, le garde canadien Shai Gilgeous-Alexander, qui a raté son premier match de la saison en raison d’une blessure à la cheville droite.

Le Thunder a éliminé un déficit de 10 points au deuxième quart et a égalé le score à 56 lorsque le centre de sauvegarde recrue Jeremiah Robinson-Earl a effectué une paire de lancers francs avec 3:01 à jouer. La joie a duré 30 secondes, jusqu’à ce que l’attaquant Cam Reddish réussisse un triple à longue distance et que les Hawks reprennent l’avantage et ne le perdent plus jamais.

Atlanta s’est amélioré à 6-0 avec la formation de départ de Young, Capella, Kevin Huerter, Bogdan Bogdanovic et John Collins. Les Hawks ont également une fiche de 8-1 à domicile et de 1-8 à l’extérieur.. Oklahoma City (6-11) a eu du mal à suivre en seconde période et Atlanta a étendu une avance de six points à la mi-temps à 93-71 au troisième quart.

Le Thunder n’a marqué que 11 points en troisième période et a terminé le match avec 40% sur le terrain et 26% sur 3 points (10 sur 38). L’attaquant argentin Gabriel Deck est sorti sur le terrain pendant une minute avec l’Oklahoma et est parti sans activité statistique.