Les Hawley deviennent vulnérables à la vie de famille dans le nouveau podcast «This is Living»: «Pas un spectacle politique à chaud»

Le sénateur Josh Hawley, R-Mo., et son épouse Erin errent dans un territoire peu connu des politiciens en lançant lundi un nouveau podcast qui « tirera le rideau » sur leur vie à l’extérieur de Capitol Hill.

« C’est Vivre avec Josh et Erin Hawley », a déclaré le couple à Fox News Digital, était « une idée commune » à laquelle ils réfléchissaient depuis un certain temps. La nouvelle plateforme leur permettra de parler franchement de leur mariage et de leur expérience dans l’éducation de leurs trois enfants – deux garçons âgés de 8 et 6 ans et une fillette de 11 mois.

« Nous avons pensé que ce serait vraiment amusant de faire quelque chose ensemble et peut-être de tirer un peu le rideau sur nos vies et notre vie de famille et juste la vie quotidienne que nous menons », a déclaré le sénateur Hawley. « Ce n’est pas une émission politique à chaud, ce n’est pas un commentaire, mais il s’agit vraiment de notre vie ensemble. »

COLUMBIA, MO – 06 NOVEMBRE: Le candidat républicain du Missouri au Sénat américain, Josh Hawley, fait la queue avec sa femme, Erin Hawley, pour voter le jour des élections à l’église Crossings le 6 novembre 2018 à Columbia, Missouri. Hawley, l’actuel procureur général du Missouri, espère renverser l’actuelle sénatrice démocrate sortante Claire McCaskill. (Photo de Michael Thomas/.) ((Photo de Michael Thomas/.))

C’est un podcast « sur notre histoire et notre aventure », a ajouté Erin. « Il s’agit d’être intentionnel dans le mariage et de savoir comment élever des enfants et avoir cette soi-disant vie équilibrée avec une carrière et des enfants et toutes ces sortes de choses. »

Mais Erin a dit qu’elle trouvait le mot « équilibre » un peu « frustrant » car, a-t-elle dit, « vous ne pouvez pas vraiment équilibrer vos enfants ».

Avec la folie constante qu’est Capitol Hill, les Hawleys ont expliqué comment ils essaient de toujours prendre du temps pour la famille.

« Une bonne chose que fait Josh, c’est qu’il est presque toujours à la maison pour le dîner », a déclaré Erin. « Il fait beaucoup de télévision, beaucoup d’interviews, a beaucoup d’engagements et de discours, etc., mais il est presque toujours capable d’être à la maison pour au moins un dîner tardif, puis d’aider à mettre les garçons au lit. Il a cette routine vraiment douce où il prie avec eux et leur lit. »

Le sénateur a rendu les éloges, disant à Fox qu’en plus d’être mère de trois enfants, Erin est également avocate en exercice et auteur. Malgré leurs horaires, ils ont déclaré qu’ils se sont fait un devoir « d’être intentionnels quant à la saison dans laquelle ils se trouvent ».

Le sénateur Josh Hawley et son épouse Erin lancent un nouveau podcast, « This Is Living » (Josh Hawley pour le Sénat)

Le sénateur Hawley a proposé une autre raison pour laquelle ils ont choisi de se lancer dans la nouvelle entreprise : pour essayer d’endiguer la progression de l’approche progressive de la famille.

« En tant que conservateurs, parlant pour moi étant dans l’arène politique, je parle beaucoup de ce que la gauche et de ce que font les progressistes, où ils essaient de prendre le pays et comment ils attaquent de plusieurs manières la force de la famille », a-t-il déclaré. « Qu’est-ce que j’essaie de conserver ? La réponse est qu’il s’agit de la famille, des choses qui comptent le plus pour nous dans la vie. Il s’agit de la foi, de la vie de la communauté et du quartier et juste de la vie quotidienne que tout le monde mène de nombreuses familles en particulier s’en sortent, travaillent et luttent. »

Parmi les sujets dont ils prévoient de discuter sur « This Is Living », figurent l’utilisation de la technologie à la maison et la manière de gérer la perte et le deuil – des conversations que Mme Hawley a déclaré qu’elle espérait être « encourageantes ».

Le sénateur Hawley a ajouté que la foi jouerait un rôle dans leurs discussions car leur podcast serait « malhonnête » s’ils le rejetaient.

« Ce serait bizarre pour nous – si nous allons faire une émission qui est honnête sur qui nous sommes et notre vie quotidienne, notre vie de famille, alors nous devrons parler de notre foi parce que pour nous c’est juste vraiment centrale », a-t-il déclaré.

Être papa, a constaté le sénateur, lui a permis de trouver un terrain d’entente avec les législateurs de l’autre côté de l’allée.

« Certains des meilleurs conseils que j’ai reçus en réfléchissant à la façon dont vous préservez et favorisez une vie de famille saine au milieu de mon travail quotidien sont venus de mes collègues démocrates qui ont des enfants plus jeunes, ou peut-être dont les enfants sont un un peu plus vieux maintenant, mais j’ai travaillé tout au long de cela et travaillé sur ce genre de choses », a-t-il déclaré.

« J’ai eu quelques sénateurs en particulier de l’autre côté de l’allée au cours de ma première année, qui était en 2019, qui m’ont cherché et m’ont dit: » Hé, j’ai des enfants qui ont à peu près votre âge, ou peut-être qu’ils ont quelques années de plus maintenant, mais voici des choses que nous avons faites qui ont fonctionné pour notre famille, et j’ai vraiment apprécié cela », a ajouté Hawley.

Lorsqu’on lui a demandé si son podcast se lancerait un jour dans la politique, Hawley n’a répondu que « par implication ».

« Ce n’est pas une émission d’actualité, et donc inévitablement les choses dont nous parlons – la politique sera une toile de fond – donc il y aura inévitablement une sorte de discussion sur ces choses parce que c’est ainsi que nous vivons nos vies et je pense que certains de les choses dont nous parlons qui affectent les familles, parlent d’élever des enfants par exemple… il pourrait y avoir des implications politiques pour certaines de ces choses, mais ce n’est vraiment pas le sujet de l’émission.

« This is Living » sera disponible sur Apple Podcasts, Spreaker, Spotify, iHeartRadio, Google Podcast, Amazon Music, Castbox, Deeezer, Podcast Addict, Podchaser. Une vidéo de chaque épisode sera également disponible sur YouTube.