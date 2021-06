Les HBCU recevront des bourses dans le cadre du programme «Combler l’écart» – WWD

Gap Inc. et Harlem’s Fashion Row ont révélé les lauréats des bourses attribuées à des collèges et universités historiquement noirs dans le cadre de l’initiative « Closing the Gap ».

Comme indiqué fin avril, le programme fournira un financement de 510 000 $ à 10 départements de la mode des HBCU. L’effort inaugural est conçu pour combler le fossé entre l’éducation et la nouvelle génération de leaders de la mode qui sont noirs, autochtones et autres personnes de couleur. Cette réalisation est rendue possible grâce au travail de Gap Inc., de Harlem’s Fashion Row et d’Icon360, une organisation à but non lucratif qui est une filiale de Harlem’s Fashion Row.

Soulignant l’importance d’éduquer et d’encadrer la prochaine génération de talents entrant dans le domaine, la fondatrice de Harlem’s Fashion Row, Brandice Daniel, a déclaré dans un communiqué : « Nous sommes impatients d’étendre cette initiative et cette opportunité en accueillant tous les professionnels entrants.

D’autres entreprises se sont également récemment intensifiées pour créer davantage de pipelines éducatifs pour les créatifs noirs afin qu’ils puissent avoir plus d’opportunités d’emploi dans la mode et diverses disciplines du design. La semaine dernière, un consortium d’entreprises axées sur le design, dont le groupe Herman Miller, Levi Strauss, Gap Inc. et d’autres, a lancé la collaboration Diversity in Design pour s’attaquer aux problèmes systémiques liés à la diversité dans l’industrie du design. Par ailleurs, le musicien Travis Scott soutient les jeunes créatifs noirs en développant un programme de design de mode avec Parsons via sa fondation Cactus Jack qui sera déployé dans sa ville natale de Houston.

Les récipiendaires du prix Bridging the Gap comprennent deux bourses de 100 000 $ à North Carolina Central et North Carolina A&T. Cinq bourses de 50 000 $ seront attribuées à l’Université d’État du Delaware, à l’Université Howard, à l’Université d’État de Bowie, à l’Université du Maryland Eastern Shore et à l’État du Tennessee. En outre, trois bourses de 20 000 $ seront remises à l’Université de l’Arkansas Pine Bluff, à l’Université Clark Atlanta et à l’Université d’État de Norfolk.

La semaine dernière, Harlem’s Fashion Row a lancé son premier « Fashion Playbook » parrainé par Gap Inc. et est une bibliothèque de contenu en ligne destinée aux jeunes, aux collèges, aux lycées et aux collèges. Les utilisateurs trouveront des histoires, des conseils et des idées de professionnels de la mode pour leur donner une meilleure compréhension des opportunités qui existent dans l’industrie. Parmi les 22 nouvelles vidéos qui seront diffusées au cours de la prochaine année, sept employés de Gap Inc. seront présentés.