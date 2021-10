Les HBCU recevront un «financement important» alors que Biden et Dems travaillent fiévreusement pour passer un accord de dépenses

Président Joe Biden s’entretient avec des membres du House Democratic Caucus jeudi matin, quelques heures avant son départ pour le sommet du G20 en Europe. Entre ces deux événements, le président Biden s’adressera également au peuple américain pour expliquer où il voit une voie à suivre sur son Reconstruire mieux (BBB) ​​ordre du jour.

Le président américain Joe Biden entre dans le Capitole des États-Unis avec la présidente de la Chambre Nancy Pelosi (D-CA) pour une réunion avec les démocrates de la Chambre sur la poursuite des négociations sur les projets de loi sur les dépenses intérieures avant le départ du président pour l’Europe le 28 octobre 2021 à Washington , DC. (Photo de Samuel Corum/.)

De hauts responsables de la Maison Blanche suggèrent que le cadre mis à jour de la Maison Blanche « guidera la rédaction du texte législatif » et « gagnera le soutien des 50 sénateurs et adoptera la Chambre ».

Mais le plan BBB peut ne pas répondre aux attentes des électeurs noirs dans des domaines incontournables. On ne sait toujours pas dans quelle mesure le plan de plusieurs milliards de dollars proposé par le président Biden pour les collèges et universités historiquement noirs (HBCU) fera partie du cadre final et du texte législatif.

Démocrate membre du Congrès Bobby Scott de Virginie a déclaré exclusivement au Grio que la Maison Blanche et le Congrès avaient calculé des chiffres jusqu’aux petites heures de la nuit. Il a souligné que les HBCU bénéficieront d’un « financement important » comme ils l’ont fait au cours des deux dernières années, mais que le montant précis est toujours en cours de détermination.

Scott attribue son leadership au comité de la Chambre sur le travail et l’éducation à l’obtention de plus d’argent pour les HBCU pendant la pandémie qu’ils n’en avaient vu au cours des dix années précédentes. Il qualifie le récent financement d’« extraordinaire ».

Les diplômés participent aux 146e exercices de lancement de l’Université Howard le 10 mai 2014 à Washington, DC (Photo par Allison Shelley/. pour DKC)

Jusqu’à présent, le cadre du président augmentera la subvention Pell maximale de 550 $ pour les plus de 5 millions d’étudiants inscrits dans des collèges publics et privés à but non lucratif et élargira l’accès aux DREAMers. Parmi les bénéficiaires figureront les trois quarts des étudiants HBCU qui reçoivent des bourses Pell.

Les éducateurs à travers le paysage verront également un bond dans le financement. ​​Construire en mieux augmentera les dépenses annuelles du ministère du Travail en matière de développement de la main-d’œuvre de 50 % pour chacune des 5 prochaines années.

Urban America cherche également à améliorer la qualité de vie. La revitalisation du logement public a fait la dernière ronde des coupes, mais le montant final de l’allocation est également toujours en cours de décision.

Malgré la nécessité de réduire considérablement le budget global de Reconstruire en mieux et de réduire les plans, les soins aux familles, le climat, les soins de santé, les coûts de la classe moyenne et l’équité fiscale seront toujours traités grâce à un effort de 1,75 billion de dollars. En outre, le cadre vise à garantir que les enfants aux États-Unis ne boivent plus d’eau empoisonnée, que chaque Américain soit connecté au haut débit et que des investissements historiques dans les transports soient réalisés.

Des enfants et des enseignants de la garderie KU Kids Deanwood réalisent une peinture murale pour célébrer le lancement du crédit d’impôt pour enfants le 14 juillet 2021 à la garderie KU Kids Deanwood à Washington, DC. (Photo de Jemal Countess/. pour le changement communautaire)

L’investissement dans la prestation de soins aux jeunes et aux familles du pays sera l’investissement le plus direct dans l’infrastructure humaine inclus dans ce nouveau cadre qui aura un impact sur l’Amérique noire. Des crédits d’impôt pour enfants à l’élargissement de l’assurance-maladie pour inclure l’audition, à l’augmentation des repas scolaires gratuits, le BBB améliore les programmes que la communauté noire utilise régulièrement.

De plus, l’administration soutient que le coût global du plan BBB sera dépensé en obligeant les sociétés et les milliardaires à payer leur juste part. De hauts responsables de la Maison Blanche ont déclaré que le cadre « demanderait aux Américains aux revenus les plus élevés de payer leur juste part en créant une nouvelle surtaxe sur les revenus des multimillionnaires et des milliardaires, le point le plus élevé de 0,2 % des Américains. Il appliquerait un taux de 5 % au-dessus du revenu de 10 millions de dollars à un taux supplémentaire de 3 % au-dessus du revenu de 25 millions de dollars.

Comme Couleur du changement Président Rashad Robinson, « Les familles qui travaillent dur sont mises dans des situations très difficiles. Ce n’est pas que ces familles soient vulnérables, c’est qu’elles ont été ciblées, attaquées et exploitées.

Il dit au Grio: « Nous devons faire tout ce que nous pouvons pour tenir ceux au pouvoir responsables de fournir réellement. »

