Les hedge funds prévoient de détenir 7,2% de leurs actifs en crypto, équivalant à 2 milliards, au cours des 5 prochaines années : sondage

Les fonds spéculatifs prévoient de détenir 7,2% de leurs actifs en crypto, équivalant à 312 milliards de dollars, au cours des 5 prochaines années : sondage

Les hedge funds prévoient d’augmenter considérablement leur exposition aux crypto-monnaies au cours des cinq prochaines années, selon une nouvelle enquête.

Une enquête auprès de 100 directeurs financiers de hedge funds dans le monde menée par l’administrateur de fonds Intertrust a révélé que les dirigeants s’attendent à détenir en moyenne 7,2% de leurs actifs en cryptographie d’ici 2026.

Cela pourrait équivaloir à environ 312 milliards de dollars d’actifs en cryptos, estimé par Intertrust sur la base des prévisions de la taille totale de l’industrie des fonds spéculatifs, a rapporté FT.

L’enquête montre en outre que 17% des personnes interrogées s’attendent à avoir plus de 10% de leurs actifs en crypto.

Déjà, des gens comme Paul Tudor Jones, Brevan Howard, SkyBridge Capital, Renaissance, Man Group et d’autres investissent dans le marché de la cryptographie. Les hedge funds “sont bien conscients non seulement des risques mais aussi du potentiel à long terme” des cryptos, a déclaré David Miller, directeur exécutif de Quilter Cheviot Investment Management.

Pourtant, beaucoup comme Elliott Management de Paul Singer restent sceptiques et l’appellent “la plus grande escroquerie financière de l’histoire”, tandis que Morgan Stanley considère la cryptographie limitée aux clients qui ont une tolérance au risque élevée.

L’enquête d’Intertrust, dont les répondants comprennent des directeurs financiers du monde entier de fonds qui gèrent en moyenne 7,2 milliards de dollars d’actifs, a également montré que tous les dirigeants interrogés en Amérique du Nord, en Europe et au Royaume-Uni prévoient d’avoir au moins 1% de leur portefeuille en crypto.

Les fonds britanniques et européens s’attendent à une exposition de 10,6 % en moyenne, tandis que ceux d’Amérique du Nord s’attendent à 6,8 % en moyenne.

