Les Hellacopters annoncent l’album ‘Eyes Of Oblivion’ et publient le clip ‘Reap A Hurricane’

Rock and rollers suédois à haute énergie LES HELLACOPTERES sortira un nouvel album studio, « Les yeux de l’oubli », le 1er avril 2022 via Explosion nucléaire. Il s’agira de leur première collection complète de nouveau matériel depuis 2008 « Partir ».

LES HELLACOPTERES guitariste/chanteur Nicke Andersson déclare : « L’album contient 10 chansons, et bien qu’il ne soit évidemment pas facile d’être objectif du tout, je pense que musicalement, il résume tout ce que nous avons abordé depuis le début en 1994 jusqu’à maintenant. Certaines des chansons remontent à aussi loin comme 10 ans ou plus, et certains ont été écrits plus récemment. C’est du rock and roll joué avec une énergie élevée, donc faute d’un meilleur terme, je dis rock and roll à haute énergie. On pourrait dire que ça sonne comme LES BEATLES se rencontre JUDAS PRIEST ou LYNYRD SKYNYRD Rencontre le RAMONES mais la meilleure façon de décrire cet album est qu’il sonne comme LES HELLACOPTERES aujourd’hui. »

Pour célébrer le coup d’envoi de ce nouveau chapitre de LES HELLACOPTERES, les Suédois partagent avec vous un nouveau single du groupe, l’anthémique d’ouverture de l’album « Récolter un ouragan ». La chanson se présente comme un futur favori des fans avec tous les riffs juteux et l’arrogance que vous auriez pu espérer, le tout surmonté d’un refrain captivant qui ne vous quittera pas de sitôt.

« Récolter un ouragan » continue le bon vieux HELLACOPTERES tradition de sortir des singles physiques de sept pouces dans chaque cycle d’album. Le vinyle de sept pouces de « Récolter un ouragan » sortira le 4 février 2022 et comprend une chanson exclusive intitulée « Fini le combat » comme face B. Le sept pouces est disponible en deux variantes de couleurs différentes, rouge et vert, qui s’appliquent à la fois au vinyle et à la couverture respective.

LES HELLACOPTERES ont été formées en 1994 par ENTERRÉ le batteur Andersson et BÉBÉS D’ARRIÈRE-COUR guitariste Dregen.

LES HELLACOPTERES‘ deuxième album, 1997 « Payer les cotisations », était le dernier effort en studio du groupe à présenter Dregen avant son départ pour se consacrer à plein temps BÉBÉS D’ARRIÈRE-COUR.

En octobre 2007, LES HELLACOPTERES ont annoncé qu’ils se sépareraient après la sortie de leur septième album, « Partir », une collection de reprises. Huit ans plus tard, le groupe s’est réuni, initialement pour une performance exclusive au Festival de rock suédois pour célébrer le 20e anniversaire de la sortie de leur premier album, « Super merde au maximum ! »

Robert « Strängen » Dahlqvist, qui jouait de la guitare pour THE HELLACOPTERES pendant près d’une décennie, est décédé en février 2017 à l’âge de 40 ans.

Dahlqvist était membre de LES HELLACOPTERES de 1999 jusqu’à la dissolution du groupe en 2008.

LES HELLACOPTERES a obtenu deux certifications d’or, a remporté le prix suédois Grammy équivalent et un Kerrang ! prix, et ont amassé 100 millions de streams à ce jour.



