Les héritiers de la gouvernante de Murdaugh doivent au moins 3 millions de dollars de plus, selon un avocat

Des règlements d’assurance totalisant au moins 3 millions de dollars pourraient avoir été transférés de la succession de la défunte femme de ménage de l’avocat de Caroline du Sud Alex Murdaugh, selon un avocat représentant l’État, selon un rapport.

“Il y avait au moins 3 millions de dollars d’autres paiements d’assurance dus aux héritiers de Gloria Satterfield, et nous allons chercher cet argent”, a déclaré l’avocat Eric Bland au journal The State of Columbia, en Caroline du Sud.

“Ces 3 millions de dollars manquent toujours”, a-t-il ajouté.

Plus tôt ce mois-ci, Bland a déposé une plainte au nom de la succession de Satterfield, affirmant que Murdaugh avait mal géré 505 000 $ de produits d’assurance connus, a rapporté le journal.

LES FILS DE LA FEMME MORTE D’ALEX MURDAUGH ‘PEUR’, ‘SHELL-SHOCKED’, APRÈS LA LIBÉRATION DE L’AVOCAT SC POUR DROGUE REHAB

Ce procès prétend que Murdaugh et deux autres hommes ont détourné 505 000 $ qui auraient dû aller aux deux fils de Satterfield après sa mort en février 2018, selon le rapport. Bland a déclaré au journal qu’il prévoyait bientôt de nommer d’autres personnes comme accusés en lien avec les allégations, mais ne fournirait pas de détails.

La gouvernante Gloria Satterfield, 57 ans, est décédée à l’hôpital quelques semaines après une chute au domicile de l’avocat de Caroline du Sud Alex Murdaugh, ont annoncé les autorités.

Satterfield, 57 ans, n’avait pas de testament lorsqu’elle est décédée dans un hôpital, apparemment des semaines après avoir subi une chute au domicile de Murdaugh. Le procès de la succession affirme que les détails de la chute de Satterfield ne sont pas clairs.

La division de l’application de la loi de Caroline du Sud (SLED) a déclaré que la mort de Satterfield ferait l’objet d’un nouvel examen à la lumière des meurtres toujours non résolus de la femme et du fils de Murdaugh en juin, de la dépendance présumée de Murdaugh à l’oxycodone et de sa participation présumée à un stratagème visant à se suicider. abattu dans le but de collecter 10 millions de dollars d’argent d’assurance pour son fils survivant, a rapporté l’État.

Murdaugh, 53 ans, s’est rendu jeudi sur des accusations liées au complot présumé visant à se faire tuer. Il a ensuite été libéré de prison avec un engagement personnel de 20 000 $ avec l’intention d’entrer dans un centre de réadaptation.

Un suspect arrêté en lien avec le complot présumé, identifié comme Curtis “Fast Eddie” Smith, 61 ans, affirme qu’il a été monté par Murdaugh, a rapporté le New York Post.

La libération de Murdaugh, dans l’attente d’une nouvelle action en justice, a laissé les fils de Satterfield “sous le choc”, a déclaré vendredi l’avocat Ronnie Richter à Fox News.

Murdaugh a été licencié du cabinet d’avocats de Caroline du Sud, PMPED, où il était associé.