Les héritiers des grands trônes de la mode cèdent le commandement aux « étrangers »

03/12/2021 à 10:09 CET

Alba Suárez

Les quatre grands empires de l’industrie de la mode sont des entreprises familiales. Les Ortega d’Espagne (Inditex), les Persson de Suède (H&M), les Fisher des Etats-Unis (GAP) et les Yanai du Japon (Fast Retailing, Uniqlo) font bouger les ficelles du secteur à l’échelle planétaire. La multinationale japonaise du textile est la plus jeune des quatre et la seule dans laquelle son fondateur, Tadashi Yanai, détient encore tous les pouvoirs à 72 ans. Les deux autres rivaux directs d’Inditex, GAP et H&M, traversent déjà respectivement le deuxième et le troisième changement de génération et dans les deux cas, ils suivent le même schéma qu’Inditex opte désormais pour la nouvelle ère qui commence en avril avec Marta Ortega à la barre. : une présidence non exécutive exercée par l’héritier épaulé par la direction générale de ce qu’on appelle dans le jargon un outsider, un manager extérieur à la famille qui porte le poids de l’entreprise en tant que PDG – ou directeur général, PDG par son acronyme en anglais—, dans le cas de La Corogne, Óscar García Maceiras.

La formule n’est pas prédominante en Espagne, où de grandes entreprises familiales comme Banco Santander (Patricia Botín) ou Mercadona (Juan Roig) ont transféré tout le pouvoir exécutif à leurs successeurs. La même chose se produit, par exemple, dans la brasserie de La Corogne Hijos de Rivera, qui, dans sa quatrième génération, conserve le nom de famille de son premier directeur, Ignacio Rivera. C’est le modèle latin. Le poids des cadres internes atteint jusqu’à 70 % dans les entreprises italiennes selon le rapport Le rôle des étrangers dans les entreprises familiales, publié par l’Université de La Rioja, qui cite qu’au Royaume-Uni, en revanche, moins d’un cinquième des entreprises familiales continuent de réserver des postes de direction aux plus jeunes membres de la famille. Le modèle anglo-saxon. C’est ainsi que « les codes de bonne gouvernance le conseillent », ajoute le document. Cette séparation des fonctions est celle choisie à la tête d’Inditex, H&M et GAP.

Le suédois H&M : un petit-fils à la présidence et un cadre de la maison aux manettes. H&M, avec 18 244 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2020, est le principal concurrent d’Inditex, leader du marché de la mode avec 20 402 millions. La multinationale suédoise est une entreprise familiale de troisième génération, fondée en 1949 par Erling Persson. L’entreprise a renversé son leadership l’année dernière lorsqu’elle a promu Helena Helmersson au poste de PDG. Helmersson (48 ans) est économiste et travaille dans l’entreprise depuis 1997, en occupant divers postes à responsabilité. Sa promotion a été précipitée par la décision de Stefan Persson (74 ans et fils du fondateur) de quitter la présidence et que ce poste est passé à son fils Karl-Johan Persson (46 ans). La chose amusante dans ce cas est que le petit-fils du créateur avait assumé le rôle de PDG jusque-là. Depuis janvier 2020, la société est pilotée par Helena Helmersson. Les Persson sont la famille la plus riche de Suède.

Le Californian GAP : montée en puissance d’une brillante directive pour habiller la deuxième génération. La situation du GAP américain est la plus proche de celle d’Inditex. La firme que Donald Fisher (81 ans) a créée en Californie en 1969 est de deuxième génération, aux mains de Robert Joseph Bob Fisher (67 ans, fils du fondateur). Le père a assumé le rôle de directeur général de son entreprise jusqu’en 2004, date à laquelle le secours a été ouvert. Depuis, la division des figures du président (Bob Fisher) et du PDG (d’abord Art Peck et maintenant Sonia Syngal) a toujours été relevée. L’actuelle PDG — Sonia Syngal, 52 ans — a rejoint GAP en 2004 et avant de devenir la première PDG, elle dirigeait Old Navy, l’un des réseaux du groupe. Entre Peck et Syngal, Bob Fisher a occupé le poste de PDG pendant quatre mois, mais uniquement à titre intérimaire. Désormais, il n’a plus de fonctions exécutives. Il y a aussi un PDG extérieur, Bobby Martin, avec près de deux décennies d’expérience chez GAP.

Inditex : un président non exécutif, un PDG et un nouveau comité de direction. Mardi dernier, Inditex a annoncé que Marta Ortega Pérez (37 ans) sera présidente non exécutive à compter du 1er avril et qu’Óscar García Maceiras est désormais PDG. Dans la nouvelle étape, tous deux seront soutenus par un nouveau conseil d’administration composé de neuf cadres supérieurs ayant une longue expérience dans l’entreprise, tous de l’époque d’Amancio Ortega. Deux d’entre eux, oncles du nouveau président, qui siégeront au conseil d’administration en tant qu’administrateur propriétaire (c’est-à-dire représentant les actionnaires, que son père contrôle à 60%). Tous ces changements qui cèdent la place à la deuxième génération chez Inditex passent par le départ de Pablo Isla (57 ans), que Marta Ortega remplace. Jusqu’à un certain point. Car Ortega sera présidente, mais elle ne sera pas cadre. Pablo Isla a atterri chez Inditex en tant que PDG en 2005, avec Amancio Ortega (85 ans) en tant que président. En 2011, avec le départ du fondateur, Isla a commencé à exercer les deux fonctions. C’était le cas jusqu’à il y a deux ans, lorsque l’entreprise a décidé de transférer une partie des responsabilités d’Isla à un gérant de la maison : Carlos Crespo, devenu PDG. Désormais, Crespo reste au comité de direction et un nouveau venu est promu PDG, l’avocat coruña Óscar García Maceiras (46 ans), qui portera le poids d’une entreprise dans laquelle il est entré il y a huit mois.