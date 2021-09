Les héros de l’Euro 2020 de Gareth Southgate reviennent à l’action pour les qualifications pour la Coupe du monde

in

L’Angleterre affronte la Hongrie lors de son premier match international depuis la finale de l’Euro 2020.

L’équipe de Gareth Southgate était la fierté de la nation car elle a dépassé toutes les attentes en atteignant l’événement phare alors qu’elle a perdu contre l’Italie lors d’une séance de tirs au but dramatique.

.

Southgate et Harry Kane

Cependant, les supporters vont maintenant tourner leur attention vers la Coupe du monde de l’année prochaine et c’est pourquoi le voyage en Hongrie prend une importance supplémentaire.

Voici tout ce que vous devez savoir sur le concours.

Hongrie v Angleterre : commentaire en direct

Le choc à Budapest est prévu le jeudi 9 septembre avec un coup d’envoi à 19h45.

talkSPORT fournira des commentaires en direct de l’affrontement à Budapest lors du coup d’envoi avec Adrian Durham à 19 heures. Les commentaires seront fournis par Jim Proudfoot et Stuart Pearce.

Pour vous connecter, cliquez sur le lecteur radio ci-dessous ou ICI pour la diffusion en direct.

Voici les autres façons d’écouter…

Application iPhone – Télécharger depuis l’Apple store

Android – Télécharger depuis Google Play

Radio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AM.

LA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT sur votre téléviseur sur les chaînes suivantes : Ciel: Canal 0108 Médias vierges : Canal 927 TNT : Canal 723 Freesat : Canal 731

.

Southgate a cimenté son nom dans le folklore anglais et deviendra une légende s’il remporte l’Euro Hongrie-Angleterre : l’actualité de l’équipe

Southgate participera au concours avec une équipe presque en pleine forme parmi laquelle choisir.

Le seul souci de blessure pour l’Angleterre concerne Jadon Sancho qui a reçu un coup qui l’a rendu douteux pour le choc à Budapest.

Discutant de la blessure, Southgate a déclaré: «Nous avons un petit coup avec Jadon ce matin, nous allons donc l’évaluer. Tout le monde va bien. »

Un joueur qui pourrait être en lice pour décrocher sa première sélection est Patrick Bamford, qui a été appelé pour la première fois dans l’équipe senior grâce à sa forme impressionnante pour Leeds United.

La star de Leeds Patrick Bamford Qu’est-ce qui a été dit ?

« L’équipe a gagné en confiance grâce à ce qu’elle a accompli et aux progrès qu’elle a réalisés », a ajouté Southgate.

« Mais nous devons également recommencer. Le voyage pour avoir la chance d’une autre course comme celle-ci dans un tournoi est en cours.

« Mentalement, c’est un bon test pour nous. À l’extérieur, 60 000 fans et une très bonne équipe contre laquelle nous jouons. Nous devons être à notre meilleur.

“Je pense que les deux matchs à l’extérieur cette semaine seront tous les deux extrêmement difficiles.

« Ce sont de bonnes équipes. Ce sont évidemment des matchs charnières en termes de qualification.

“Vous ne pouvez pas prédire quels seront vos matchs les plus difficiles, mais nous savons que la Hongrie est une très bonne équipe et occupe la deuxième place du groupe.”