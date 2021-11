Les héros de Mid Lane dans 7.30e valent la peine d’être cueillis

Nous jetons un coup d’œil aux meilleurs midlaners du patch actuel et vous expliquons comment en tirer le meilleur parti.

Maintenant que The International 10 est terminé, le nouveau DPC est en route. Cela signifie que nous avons des tonnes de changements de liste passionnants et de mises à jour dans le jeu. L’un des plus intéressants a été l’ajout de Marci, un nouveau héros que nous verrons probablement beaucoup plus souvent à l’avenir.

Au lieu de couvrir Marci, cet article se concentrera sur l’une des voies les plus excitantes du jeu – mid.

Tout le monde a déjà entendu le mème « mid or feed », il ne faut donc pas s’étonner que de nombreux joueurs choisissent cette voie. Si vous courez au milieu de vos pubs, voici quelques-uns des héros les plus intéressants et les plus agréables que vous puissiez mettre à l’épreuve.

Destructeur de l’Outremonde

Outworld Destroyer est un héros assez intéressant qui a radicalement changé au fil des ans. Certains d’entre vous se souviennent probablement de l’époque où OD et Omniknight étaient les combos les plus meurtriers du jeu. Même si Outworld Destroyed était principalement joué comme un report à l’époque, nous avons également eu la chance de le voir de temps en temps sur la voie médiane.

De nos jours, OD est l’un des héros les plus réussis dans la voie médiane, du moins dans les PUB. Il a le potentiel d’éradiquer ses ennemis, surtout s’il obtient les bons objets. En raison de ses dégâts magiques insensés, la plupart des héros qui l’affrontent achètent souvent une barre Black King dès que possible.

Si vous voulez dominer vos jeux Dota 2 avec OD, vous devez avoir une bonne phase de laning. C’est l’un des héros du jeu qui doit être en avance sur les autres pour réussir.

Zeus

Zeus est l’un des héros intermédiaires les plus populaires dans les jeux de pub. Et il est l’un des meilleurs moyens d’obtenir le MMR le plus rapidement possible. Grâce à ses incroyables compétences, qui lui permettent d’être le plus gros donneur de dégâts de Dota 2, il peut faire des ravages. Ce qui le rend encore plus populaire, c’est que Zeus est assez facile à jouer par rapport aux autres mid laners. Même s’il n’a pas de bon mécanisme d’évasion (c’est pourquoi les gens achètent le Sceptre de divinité d’Eul), ses dégâts élevés lui permettent souvent de rebondir, même s’il a été tué pendant la phase de laning.

Ce que vous devez garder à l’esprit à propos de Zeus, c’est qu’il n’est pas si fort en fin de partie. Même si sa compétence passive lui permet d’être efficace, il inflige des tonnes de dégâts supplémentaires en milieu de partie. C’est l’une des raisons pour lesquelles la plupart des équipes qui choisissent Zeus essaient de terminer le jeu avant qu’il n’atteigne les derniers stades.

Nécrophos

C’est probablement le choix le plus controversé de cette liste, car beaucoup de gens ne considèrent pas Necrophos comme un bon mid-laner. S’il est vrai que ce héros peut être joué sur d’autres voies, il s’est avéré assez fort au milieu. Bien sûr, il n’a peut-être pas la puissance de feu de Zeus, mais il est bien plus difficile à tuer. De plus, le héros dispose d’un sort de guérison qui peut également infliger des dégâts, ce qui le rend idéal contre les mêlées.

Une autre chose qui fait de Necro un choix intermédiaire populaire est qu’il peut facilement atteindre le niveau 6 nécessaire et tuer n’importe quel héros sur la carte. Une autre chose à noter est que Necro peut devenir vraiment tanky et faire beaucoup de dégâts même plus tard. Cela fait de lui un choix « plus sûr » que de nombreux autres midlaners, y compris Zeus.

Skywrath mage

Le deuxième héros intéressant de cette liste peut être joué comme support et mid laner. Même s’il fait un assez bon support, Skywrath est généralement choisi pour contrer un autre mid-laner ennemi, comme Storm Spirit.

S’il est vrai que certains qualifient Sky de « canon de verre », il est l’une des meilleures options pour les pubs ; car il est connu pour infliger des milliers de dégâts en quelques secondes. Le fait qu’il puisse tuer presque n’importe quel héros au début du jeu en fait un choix incroyablement fort. Un bon Skywrath Mage gankera toute l’équipe ennemie et fera boule de neige hors de contrôle, permettant à son équipe de gagner la partie.

Malheureusement, Skywrath Mage est l’un des héros les plus spongieux de Dota 2, ce qui signifie qu’il peut facilement mourir s’il est ganké. En conséquence, vous devriez obtenir une sorte d’article défectueux, comme un état-major de la force.

Tireur d’élite

Sniper est l’un des rares mid laners de Dota 2 avec plus de 51% de victoires dans le patch actuel. Cela peut sembler étrange, car ce patch nous a vu beaucoup de choix centrés sur les dégâts d’éclatement. Bien que Sniper puisse certainement infliger des dégâts en rafale, il est également extrêmement fragile à toutes les étapes du jeu. Cela fait de lui un choix risqué, surtout contre des héros qui peuvent facilement le ganker.

L’une des raisons pour lesquelles Sniper est si populaire est les dégâts du clic droit du héros. S’il parvient à obtenir les bons objets, il peut devenir un monstre de fin de partie capable de déchirer l’ennemi comme un couteau dans du beurre. Bien qu’il ne soit pas le laner le plus fort, Sniper peut bien faire contre la plupart des héros, grâce à son Sharpnel. Une autre chose à garder à l’esprit est son ultime, qui lui permet d’obtenir de nombreuses victoires dès le début.

Gardien de l’arc

Le dernier héros que nous voulons souligner est Arc Warden; un héros que l’on oublie souvent jusqu’à ce qu’il soit trop tard. Même s’il est probablement le héros qui requiert le plus de compétences dans cette liste, votre MMR montera en flèche une fois que vous aurez appris à utiliser son potentiel. Contrairement aux autres héros intermédiaires, Arc Warden peut se transformer en un carry mortel en fin de partie. De plus, le fait qu’il puisse se cloner lui permet de faire des tonnes de dégâts physiques.

Une autre chose qui rend le héros si spécial est le fait qu’il est l’un des meilleurs choix dans un scénario 1v1. Il n’y a que quelques autres voies médianes qui peuvent suivre le puissant Warden.

Outre les héros mentionnés ci-dessus, l’un des midlaners les plus forts actuellement est Tinker. C’est un héros connu pour faire des quantités insensées de dégâts magiques, mais il ne fonctionne pas toujours dans chaque patch. Heureusement, celui-ci est une exception.