Les héros du rock font un autre voyage dans les dix meilleurs albums

Steppenwolf prouvé en 1970 qu’ils n’étaient pas simplement nés pour être sauvages, ils étaient nés pour être vivants. Deux ans après que le groupe de Los Angeles ait fait sa percée énorme avec un premier album éponyme, ils ont fait le classement américain avec le set Steppenwolf Live, en route vers ce qui est devenu leur dernière apparition dans le top 10 américain.

Le disque live a été principalement enregistré au Santa Monica Civic Center lors de la tournée Steppenwolf pour soutenir leur studio à succès LP Monster. L’ensemble comprenait le matériel le plus apprécié du groupe, tel que «Magic Carpet Ride», «The Pusher» et en fait «Born To Be Wild». Certains éléments du studio ont été ajoutés à la liste des pistes pour l’étendre à une longueur double de l’album. De manière controversée, certaines chansons non live ont eu une impression de concert.

Vivez des deux côtés de l’Atlantique

Le groupe est de nouveau sorti en direct dans les semaines et les mois qui ont suivi la parution de l’album live, y compris à diverses dates de festivals de l’été 1970. Non seulement ils ont joué au New York Pop Festival et au Summer Festival For Peace au Shea Stadium en New York, mais ils ont traversé l’Atlantique pour le Bath Festival, dans l’ouest anglais. Steppenwolf étaient le jour de l’ouverture de l’événement, le 27 juin, où ils ont partagé l’addition avec Pink Floyd, John Mayall, Chaleur en conserve, Johnny Winter, Convention de Fairport, Keef Hartley et bien d’autres.

Steppenwolf Live est entré dans le palmarès des meilleurs albums de Billboard le 18 avril 1970, passant au n ° 6 en mai. C’était un long coureur, avec un décompte de 53 semaines seulement amélioré par les 87 semaines de leur première sortie. Mais dans le monde du rock non-stop de cette époque, à peine sept mois après l’entrée dans les charts de l’album live, ils étaient de retour avec leur nouvel album studio, 7.

