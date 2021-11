Les héros les moins réussis dans les tranches MMR les plus élevées

Nous examinons quelques-uns des choix à éviter dans les supports MMR les plus élevés pour vous aider à grimper haut.

Dota 2 est un jeu composé de plusieurs supports MMR. Les personnes qui ont des comptes schtroumpfs savent que ces supports sont des jeux presque différents. À la fois parce que les gens choisissent des héros différents et parce que les gens font des choses étranges. C’est pourquoi, en ce qui concerne les méta-héros et ce qui fonctionne le mieux, nous avons tendance à regarder le plus haut niveau de jeu – Divin et Immortel.

Un rapide aperçu de ce support nous montrera que certains héros ont beaucoup plus de succès que d’autres. Les personnes qui choisissent Lycan, Tinker et Omniknight remportent la plupart de leurs jeux, ce qui explique pourquoi elles ont parmi les meilleures notes de victoire. Mais le but de cet article est de vous montrer quels sont les héros les moins réussis dans la tranche MMR la plus élevée. Bien que cela en fasse des choix à éviter généralement, cela ne signifie pas que vous ne devriez jamais les choisir. Au lieu de cela, vous devriez être prudent et ne les choisir que contre des alignements où vous savez qu’ils auront l’avantage naturel.

Le prophète de la nature

Nature’s Prophet est l’un des héros de Dota 2 les plus intéressants car il peut être joué dans différentes positions. Il y avait des moments où les gens choisissaient NP comme mid laner ou offlaner, mais le héros peut également être joué comme un carry ou un support de position quatre. Bien qu’il ait beaucoup d’utilité, NP est vraiment fragile. Surtout par rapport à des héros avec une polyvalence similaire, comme Vengeful Spirit. Le fait qu’il n’ait pas de gros sorts de combat en équipe est une autre chose qui le rend moins populaire que les autres. Par conséquent, selon Dotabuff, NP n’a qu’environ 43 % de taux de réussite.

Perte

Le deuxième héros de la liste pourrait surprendre certains d’entre vous car Doom était l’un des offlaners les plus dominants de Dota 2. Bien que le héros soit assez fort, son manque d’armure le rend vulnérable. Il est l’un des héros hors-flane les plus rapides du jeu, mais cela ne le rend pas bon dans la méta actuelle, car le carry de l’ennemi peut avoir une voie libre. Cela reflète la popularité du héros et fait de lui le deuxième moins réussi en ce moment.

Enchanteresse

Tous les fans de Dota 2 savent qu’Enchantress peut être une excellente héroïne, tant qu’elle est bonne dans la méta. Malheureusement, le patch actuel de Dota 2 n’est pas le meilleur pour elle car elle ne peut pas faire grand-chose contre les dealers à gros dégâts ; surtout Marci qui a définitivement une forte présence dans les jeux. Cette dernière est l’un des héros les plus en vogue en ce moment, et elle se trouve également être l’une des meilleures contre Enchantress.

Compte tenu du fait que le héros a un taux de sélection d’environ 2,40 %, son taux de victoire de 46 % ne devrait pas surprendre. Enchantress est un héros fascinant de Dota 2 qui sera certainement à nouveau l’option incontournable dans les futurs patchs. Pour l’instant, c’est un héros que nous vous déconseillons de vous procurer si vous souhaitez gagner un MMR.

Morphing

C’est probablement le héros le plus surprenant de cette liste, car Morphling était un choix occasionnel lors de TI 10 et d’autres événements. S’il est vrai que le héros peut travailler dans certaines formations, il n’est certainement pas aussi fort qu’il l’était autrefois. Cela se reflète sur sa note de victoire, qui est d’environ 46%.

Morphling est l’un des héros de Dota 2 qui a subi de nombreux changements au fil des ans. Il était associé à Earthshaker (certaines personnes continuent d’utiliser ce combo même aujourd’hui). Mais il semble que la méta actuelle favorise les héros à agriculture plus rapide et ceux qui n’ont pas besoin de tonnes d’objets pour prospérer. Il y a quelques exceptions, mais Morphling est généralement l’un des héros qui a besoin d’au moins quelques objets pour briller.

Spectre

Un autre héros qui surprendra probablement la plupart d’entre vous est Spectre. Si vous avez regardé certains des matchs de TI 10, vous savez déjà que ce héros était l’option de prédilection pour de nombreuses équipes. La nouvelle construction de Spectre qui oblige le héros à obtenir un sceptre d’Aghanim le plus rapidement possible lui permet d’être beaucoup plus mobile et orienté vers le combat en équipe. Cependant, cela a un prix car le héros ne fait pas beaucoup de dégâts jusqu’à ce qu’il obtienne au moins quelques objets supplémentaires.

La nouvelle version d’objet peut fonctionner dans les jeux professionnels, mais Spectre est l’un des pires héros que vous puissiez obtenir lorsqu’il s’agit de pubs. Elle est l’une des pires portées du patch actuel avec seulement un taux de sélection de 5% et un taux de victoire d’environ 45%.

Lame de terreur

Il semble qu’il y ait une tendance selon laquelle les héros de carry les plus réussis dans les jeux professionnels ne sont tout simplement pas bons dans les pubs. Le troisième porte sur notre liste, et un autre des héros les plus infructueux dans les tranches MMR les plus élevées est Terrorblade. Si vous aimez la scène chinoise de Dota 2, vous avez probablement vu ce héros plusieurs fois au cours des deux derniers mois, car il est l’un des choix les plus populaires. TB est un monstre de fin de partie qui peut facilement transporter son équipe tant qu’il obtient les objets nécessaires. C’est là que les défauts du héros commencent à apparaître, car les joueurs de support dans la plupart des jeux de pub ne peuvent pas leur fournir l’aide nécessaire pour obtenir les bons éléments. En d’autres termes, l’équipe ennemie ne permet pas à TB d’utiliser tout son potentiel.

Rubick

Le dernier héros que nous voulons inclure sur notre liste est Rubick ; un support populaire qui est souvent choisi malgré sa faible cote de victoire. Rubick est un héros qui peut très bien fonctionner, mais seulement dans certaines situations. Par exemple, il brille le plus lorsque l’équipe ennemie a des sorts importants, tels que Ravage, Black Hole, Inverse Polarity, etc.

Malheureusement, s’il n’y a pas de tels héros, Rubick n’est tout simplement pas aussi bon qu’il l’était autrefois. Il y a de meilleurs héros de support à choisir dans la méta actuelle comme Skywrath Mage, reflétant la note de victoire de Rubick, qui se situe à environ 47,50%.