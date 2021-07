Les héros méconnus de l’Angleterre à l’Euro 2020, y compris les entraîneurs de Newcastle et Tottenham qui assistent Gareth Southgate et les « meilleurs amis » de Bukayo Saka !

Une victoire de plus et ce groupe de joueurs anglais atteindra l’immortalité sportive.

Les Three Lions ont leur plus gros match depuis 1966 alors qu’ils affrontent l’Italie en finale de l’Euro 2020 dimanche soir, EN DIRECT sur talkSPORT.

getty

L’Angleterre a battu le Danemark en demi-finale mercredi et sera championne d’Europe avec une victoire dimanche

Quel que soit le résultat, ce tournoi a été merveilleux pour l’Angleterre, chaque joueur est allé au-delà.

Même les joueurs qui n’ont pas joué du tout lors de ces finales – Sam Johnstone, Aaron Ramsdale, Conor Coady, Ben Chilwell et Ben White – ont énormément contribué à la route de l’Angleterre vers la gloire européenne finale et potentielle.

Gareth Southgate mérite également un énorme crédit et il sera sûrement en lice pour un titre de chevalier si l’Angleterre prend le dessus sur les Azzurri.

Comme le dit le vieil adage, le football est un jeu d’équipe et l’équipe n’est bien sûr pas seulement le joueur et les managers.

.

Southgate et Harry Kane auront beaucoup d’adulation mais ils ne seraient pas là où ils sont sans le personnel que vous ne voyez pas toujours

Les joueurs ne seraient nulle part sans les entraîneurs, les analystes de la performance, le personnel du kit, les médecins, les physiothérapeutes, les nutritionnistes et les chefs, comme le milieu de terrain Declan Rice a tenu à le souligner.

“Si nous n’avions pas ces gens autour de nous, nous ne serions pas près de la finale”, a déclaré Rice à talkSPORT. «Le niveau de détail dans lequel nous entrons sur les choses est de niveau élite. C’est des trucs de niveau élite.

« Qu’il s’agisse de récupération, nous avons une coach de mouvement appelée Susanne, elle nous donne 110 pour cent à chaque séance.

« Après les matchs, on est crevés et on doit s’allonger et faire des trucs, certains gars sont fatigués mais elle nous donne tout pour qu’on se sente mieux.

.

Rice a parlé des héros du camp anglais, et il ne voulait pas dire son meilleur ami Mason Mount !

“Des choses comme ça. Les kinés, masseuses, essaient de vous faire sentir mieux avant le match.

“Nous sommes tellement concentrés et savons ce que nous voulons faire avec tout et j’ai l’impression que si nous n’avions rien de tout cela et n’étions pas aussi bien préparés que possible, nous ne serions pas allés aussi loin dans le tournoi .

« Chaque petit détail est examiné pour savoir comment nous améliorer, cela aide tellement. »

Qui sont ces héros méconnus ?

Il ne s’agit en aucun cas d’une liste exhaustive, mais talkSPORT.com a sélectionné SIX éléments clés du fantastique Euro 2020 anglais.

Tout ne dépend pas de ce que les joueurs peuvent produire

Steve Holland (directeur adjoint)

Quel meilleur endroit pour commencer que “l’arme secrète de l’Angleterre” Holland, qui a été avec Southgate à chaque étape du chemin depuis qu’il a pris le poste en Angleterre pour la première fois en 2016.

Il n’est pas du genre à faire de la publicité et a gracieusement essayé de prendre ses distances par rapport aux éloges époustouflants que Cesc Fabregas lui a remis, mais les anciens managers avec lesquels il a travaillé, dont Antonio Conte et Guus Hiddink, le soutiendraient sans aucun doute.

.

Holland a gravi les échelons des entraîneurs à Chelsea avant de rejoindre Southgate à temps plein à la fin de la saison 2016/17

Graeme Jones (entraîneur)

Il a été recruté comme assistant de Steve Bruce à Newcastle la saison dernière et Southgate a recruté Jones juste avant le début de l’Euro 2020.

Jones aura de nombreuses tâches sous sa responsabilité, mais la plus évidente est de fournir des instructions directement aux joueurs pendant les matchs. Tout ce qu’il a dit a clairement fonctionné.

.

Des mots de sagesse transmis à Bukayo Saka, qui a eu un tournoi fantastique

Chris Powell (entraîneur)

Quiconque a rencontré l’ancien joueur et manager de Charlton vous dira à quel point il est génial.

Harry Maguire a déclaré à quel point la positivité de Powell a été la clé pour garder le moral tout au long du tournoi.

Powell – qui faisait partie de l’équipe de direction par intérim de Tottenham vers la fin de la saison dernière et leur responsable de l’entraînement de l’académie – est le seul entraîneur de l’équipe des coulisses de Southgate à avoir joué pour l’Angleterre, c’est donc un lien important entre les joueurs et le manager.

.

Powell est avec l’Angleterre depuis septembre 2019 et est également à Tottenham

Martyn Margetson (entraîneur des gardiens)

Il est juste de dire qu’il y aurait eu des inquiétudes quant à ce que Jordan Pickford allait être présenté à l’Euro 2020. Il était l’un des héros de l’Angleterre lors de la dernière Coupe du monde, mais il est indéniable qu’il a fait quelques grosses erreurs entre les bâtons.

Mais Pickford a été l’un des joueurs vedettes de l’Angleterre et quoi qu’il arrive lors de la finale, il la terminera avec les draps les plus propres de tous les gardiens de ce tournoi.

Le joueur mérite le plus de crédit, bien sûr, mais les réalisations de Margetson ne peuvent être ignorées.

.

Le Gallois Margetson a préparé Pickford et a également gardé Ramsdale et Johnstone affûtés

Greg Demetriou/Andy Walker (médias/communications)

Vous ne savez peut-être pas qui sont ces gars, mais ce qu’ils font est d’une importance capitale. Sans leur travail inlassable, talkSPORT et les médias anglais n’auraient pas eu un accès aussi fantastique aux joueurs et au staff technique.

Ceci, ajouté au contenu incroyable sur les réseaux sociaux anglais, a été primordial pour montrer que les joueurs ne sont pas seulement des footballeurs, mais des gars sympas qui pensent comme les fans. Sans cela, les fans ne seraient pas derrière les joueurs comme ils le sont maintenant.

.

Walker, responsable principal de la communication, organise l’une des nombreuses interviews pendant l’Euro 2020

Les licornes gonflables !

Enfin et surtout, les meilleurs amis de Bukayo Saka !

Les licornes ont été amenées lors de la dernière Coupe du monde pour aider l’Angleterre lors de leurs séances de récupération et ont également fait un retour glorieux à St George’s Park. Encore une fois, quelque chose qui maintient le moral.

.

Nommez un duo plus emblématique