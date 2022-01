Les héros qui devraient recevoir Blade Mail

Sur quels héros Blade Mail fonctionne-t-il le mieux ?

Blade Mail est un élément sous-estimé qui peut souvent faire une grande différence lors des combats en équipe. Nous vous présentons quelques-uns des héros qui devraient obtenir cet objet.

Les personnes ayant plus d’expérience dans Dota 2 n’aiment pas utiliser le terme « tank » pour décrire un héros. Ce terme est généralement utilisé dans les MOBA pour décrire un personnage dont le travail consiste à attaquer un boss de raid spécifique pendant que son équipe inflige des dégâts. Bien sûr, cette « tactique » ne fonctionne généralement pas dans Dota 2, mais cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de héros dont le rôle est similaire à celui d’un tank. C’est parce que leur travail consiste à initier un combat d’équipe et à absorber autant de dégâts que possible,

Naturellement, ces héros préfèrent acheter des objets qui leur donnent des PV bruts et une armure. Ces deux statistiques sont importantes car elles réduisent la quantité de dégâts subis par les héros et les rendent plus difficiles à tuer. Cela étant dit, il existe un élément spécial qui est un peu différent en termes d’effet. Il s’appelle Blade Mail, et c’est l’un des rares objets du jeu qui a le pouvoir de renverser chaque combat d’équipe.

Blade Mail n’a peut-être pas l’air si spécial car il est beaucoup moins cher que les autres. Cependant, l’article a fait ses preuves à de nombreuses reprises, y compris dans les jeux pro. Certaines personnes se souviennent probablement du Blademail de SumaiL sur Alchemist contre Virtus.Pro il y a quelques années, qui a fait perdre à VP sa Divine Rapier et le jeu.

Bien que chaque héros puisse acheter Blade Mail et le faire fonctionner, il y a quelques noms qui se démarquent définitivement. Sans plus tarder, voici quelques-uns des meilleurs héros qui peuvent acheter cet article.

Commandant de la Légion

Le premier et certainement le héros le plus important en ce qui concerne Blade Mail est Legion Commander (LC). C’est l’un des rares héros à devoir faire boule de neige avec son ultime s’il veut réussir au cours des dernières étapes du jeu. Sécuriser les duels et les dégâts bonus n’est pas difficile si vous avez des coéquipiers qui savent ce qu’ils font. Malheureusement, ce n’est pas toujours possible dans les pubs, ce qui oblige certains joueurs de LC à être créatifs.

En plus de se concentrer sur les objets qui font des tonnes de dégâts, les gens achètent souvent Blade Mail et utilisent cet objet avant de se battre pour gagner. Lorsqu’il est actif, Blade Mail renvoie les dégâts causés par l’attaque, ce qui signifie que LC inflige deux fois plus de dégâts que d’habitude. Selon la situation, cela devrait suffire à abattre même les héros les plus tankistes du jeu.

Hache

Le deuxième héros populaire de Dota 2 qui achète Blade Mail à un moment donné du jeu est Axe. Contrairement à LC, ce n’est pas un héros qui doit se livrer à des combats à boule de neige. En fait, il est l’un des offlaners agricoles les plus rapides, ce qui signifie qu’il peut obtenir Blink Dagger et Blade Mail en un rien de temps.

Ce qui rend cet objet bon pour Ax, c’est sa première capacité. Une fois que le héros saute et utilise son « Appel », tous les ennemis sous l’effet du sort commencent à l’attaquer. C’est là que Blade Mail brille car s’il l’utilise pendant ce temps, il pourra faire des dégâts substantiels. En fait, il existe de nombreuses situations où Axe peut à lui seul tuer le carry de l’équipe ennemie pendant la durée de « l’appel » juste à cause de Blade Mail.

Cela étant dit, ce n’est pas un article que vous voulez obtenir tout de suite car il est plus efficace plus tard. En d’autres termes, il est préférable d’obtenir Blink Dagger et Vanguard avant d’acheter Blade Mail.

Centaure Warrunner

Le troisième héros qui opte souvent pour Blade Mail est Centaur. Il est dans une position similaire à Axe en ce qui concerne son rôle dans le jeu ; la plupart des équipes l’utilisent comme une ligne de front et un héros qui peut initier des combats d’équipe. Cependant, au lieu de forcer les ennemis à s’attaquer, le héros a un étourdissement, ce qui le rend extrêmement dangereux.

Bien que la plupart des bons joueurs de Dota 2 sachent qu’ils ne devraient pas attaquer Centaur de front, il est souvent le principal objectif des combats d’équipe dans les jeux à faible MMR. C’est pourquoi obtenir Blade Mail est généralement une bonne idée. Une fois que vous l’avez, vous pouvez facilement tuer certains des héros en quelques secondes. Après tout, Centaur a également une capacité appelée Représailles, qui fait également des dégâts à ceux qui l’attaquent.

hérisson

Un autre héros qui fait souvent partie des noms qui reçoivent Blade Mail est Bristleback. Pour de nombreux joueurs de Dota 2, c’est la définition d’un tank car ce héros est connu pour être l’un des plus difficiles à tuer. Certaines équipes pro Dota 2 l’utilisent même comme carry grâce à ses incroyables compétences. Bien qu’il ne cultive pas aussi vite que les autres noms du jeu, il a beaucoup de potentiel en fin de partie, grâce à sa durabilité.

Bien que la plupart des gens essaieront d’éviter d’attaquer BB, ils devront éventuellement le faire s’ils veulent gagner le combat d’équipe. C’est là que Blade Mail vient en aide car le héros est déjà difficile à tuer. Ce monstre de fin de partie devient encore plus ennuyeux lorsque vous ajoutez BM à l’équation.

Pudge

C’est probablement le héros qui est devenu une icône dans Dota 2, notamment dans les Pubs. Pudge est le héros le plus joué de Dota 2, ce qui n’est probablement pas une surprise car ses compétences sont uniques. Pouvoir accrocher quelqu’un et le tuer fait de Pudge l’un des héros les plus intéressants du jeu.

Malgré ses avantages, le héros a une faiblesse majeure : il est sensible aux dommages physiques. En raison de sa faible armure, certains des héros qui se concentrent sur les dégâts physiques peuvent facilement le tuer en quelques secondes. Heureusement, grâce à Blade Mail, Pudge peut survivre à l’explosion et même tuer certains de ses attaquants. Cela rend le héros beaucoup plus dangereux en fin de partie.