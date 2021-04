Les heures de fonctionnement du RTGS à être impactées! Vérifiez la date, l’heure pour planifier vos opérations de paiement

Le système NEFT continuera à être opérationnel comme d’habitude pendant cette période.

Les utilisateurs du système de règlement brut en temps réel (RTGS) ne pourront pas bénéficier des services pendant quelques heures le dimanche 18 avril 2021. La Banque de réserve de l’Inde (RBI) a demandé aux banques qu’une mise à niveau technique du RTGS est prévue après le fermeture des bureaux le 17 avril 2021. En conséquence, le service RTGS ne sera pas disponible de 00h00 à 14h00 le dimanche 18 avril 2021. La mise à niveau est en cours pour renforcer la résilience et améliorer encore la catastrophe. Temps de récupération du système RTGS.

Cependant, le système NEFT continuera à être opérationnel comme d’habitude pendant cette période, c’est-à-dire de 00h00 à 14h00 le dimanche 18 avril 2021.

Auparavant, le système RTGS de grande valeur était disponible pour les clients de 7h00 à 18h00 tous les jours ouvrables de la semaine (sauf les 2ème et 4ème samedis du mois). Mais, depuis décembre 2020, le système de règlement brut en temps réel a été mis à disposition 24x7x365. Le système national de transfert électronique de fonds (NEFT) a été mis à disposition 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an à partir de décembre 2019 et le système fonctionne correctement depuis lors.

RTGS est le règlement continu (en temps réel) des virements de fonds individuellement, ordre par ordre (sans compensation). «Temps réel» signifie le traitement des instructions au moment de leur réception plutôt qu’à un moment ultérieur; «Règlement brut» signifie que le règlement des instructions de transfert de fonds se produit individuellement (instruction par instruction).

Aussi, afin de donner une impulsion au mouvement des fonds numériques, RBI avait déjà décidé de supprimer les frais perçus par elle pour les transactions traitées dans les systèmes RTGS et National Electronic Funds Transfer (NEFT).

Donc, si vous avez des paiements à acheminer via RTGS, vous pouvez les planifier en conséquence.

