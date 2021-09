Les heures de livraison de l’iPad mini glissent déjà vers novembre

Les délais d’expédition sur l’iPad mini de 6e génération redessiné d’Apple sont déjà en train de reculer de plusieurs mois.

Certaines configurations du nouvel iPad mini d’Apple connaissent déjà des retards de livraison. Selon le site Web de l’Apple Store, certaines configurations sont déjà déployées vers le milieu ou même la fin octobre. D’autres sont repoussés jusqu’en novembre.

Le nouvel iPad mini en gris sidéral avec la configuration 64 Go et WiFi uniquement, par exemple, est déjà repoussé aux dates de livraison entre le 19 octobre et le 2 novembre. Cela dépend vraiment de la configuration exacte que vous recherchez car les dates de livraison varient considérablement. . La même configuration exacte mais dans la couleur rose est toujours disponible pour la livraison le jour du lancement (au moins au moment de la rédaction de cet article).

Apple a annoncé le nouvel iPad mini lors de son événement “California Streaming” la semaine dernière. L’iPad mini redessiné prend le format de l’iPad Air et de l’iPad Pro et dispose d’un nouvel écran, d’un processeur, d’appareils photo et fonctionne également avec le crayon Apple de 2e génération.

Apple a présenté aujourd’hui le puissant nouvel iPad mini – avec un plus grand écran Liquid Retina de 8,3 pouces – dans quatre finitions magnifiques. Doté de la toute nouvelle puce A15 Bionic, le nouvel iPad mini offre des performances jusqu’à 80 % plus rapides que la génération précédente, ce qui en fait l’iPad mini le plus performant jamais conçu. Un nouveau port USB-C permet une connectivité plus rapide, et les modèles cellulaires avec 5G offrent des flux de travail mobiles plus flexibles. Les nouvelles caméras avancées, le Center Stage et la prise en charge d’Apple Pencil (2e génération) offrent aux utilisateurs de nouvelles façons de capturer des photos et des vidéos, de communiquer avec leurs proches et de noter leurs idées lorsque la créativité frappe.

L’iPad mini sera officiellement lancé le vendredi 24 septembre. Si vous rencontrez des délais de livraison retardés pour la livraison à votre domicile, vous pouvez également vérifier si vous aurez plus de chance dans votre Apple Store local. Certains sont également disponibles le jour du lancement.

