Les heures d’ouverture du pub seront prolongées pour célébrer le jubilé de platine de la reine | Politique | Des nouvelles

Avec des restrictions de covid qui devraient être dans le passé du 2 au 5 juin, les pubs, clubs et bars pourront rester ouverts pendant deux heures supplémentaires. Les plans font partie de célébrations plus larges ce week-end qui comprendront un jour férié supplémentaire pour permettre aux gens d’avoir un week-end de quatre jours. Le ministre de l’Intérieur, Priti Patel, a déclaré: «Sa Majesté la reine est un exemple pour nous tous – elle a servi le Royaume-Uni et le Commonwealth avec la plus grande dignité, fermeté et détermination tout au long de son règne remarquable.

« Le Jubilé de Platine est une occasion véritablement historique, et il est juste que le pays marque cette célébration d’une manière spéciale.

« Cette extension permettra aux familles, aux amis et aux communautés d’Angleterre et du Pays de Galles de lever un verre pour porter un toast à Sa Majesté la Reine et marquer son incroyable service envers notre pays. »

Pour soutenir les célébrations, le ministère de l’Intérieur lancera prochainement une consultation publique sur l’extension des heures d’ouverture des licences pour les pubs, les clubs et les bars de 23h à 1h du matin les jeudi 2, vendredi 3 et samedi 4 juin.

L’article 172 de la loi de 2003 sur les licences permet au ministre de l’Intérieur de prendre une ordonnance sur les heures de licence, autorisant les locaux à ouvrir pendant des heures spécifiées et prolongées pour marquer des occasions d’une importance internationale, nationale ou locale exceptionnelle.

L’extension des heures d’autorisation sera soumise à une consultation publique d’un mois, donnant au public la possibilité de soumettre son point de vue sur les propositions ainsi que de solliciter l’avis de parties prenantes spécifiques, notamment la police, les autorités chargées des autorisations et les groupes de sensibilisation à l’alcool.

La consultation publique demandera une prolongation des heures d’autorisation pour les établissements déjà agréés pour la vente d’alcool à des fins de consommation et les établissements déjà agréés pour la fourniture de divertissements réglementés.

Les occasions nationales passées où le gouvernement a prolongé les heures d’autorisation ont inclus le mariage royal en 2018, lorsque le gouvernement a prolongé les heures d’autorisation jusqu’à 1 heure du matin pendant deux nuits pour faciliter les célébrations du pays.

Les heures de licence ont également été prolongées pour le 90e anniversaire de la reine en 2016, la Coupe du monde de football en 2014, le jubilé de diamant de la reine en 2012 et le mariage royal en 2011.

Le jubilé de platine de Sa Majesté la Reine verra un week-end férié de quatre jours du 2 au 5 juin qui comprendra Trooping the Colour, l’allumage de balises, un service d’action de grâce, un concert, une reconstitution historique de platine et des fêtes de rue à l’échelle nationale.

Il constituera l’un des trois principaux piliers des événements marquants qui auront lieu l’année prochaine aux côtés des Jeux du Commonwealth de Birmingham et du festival Unboxed, en plus d’autres événements tels que Coventry City of Culture et le centenaire de la BBC.

La secrétaire à la Culture, Nadine Dorries, a déclaré : « L’année prochaine, nous célébrerons une étape sans précédent dans notre vie nationale.

«Aucun autre monarque britannique n’a servi depuis 70 ans et il est normal que, dans le cadre des célébrations du jubilé de platine en juin, nous portions un toast à Sa Majesté pour son dévouement et son service.

« 2022 sera une année de fierté, de célébration et de rassemblement avec le jubilé de platine aux côtés de nos autres événements à succès, notamment les Jeux du Commonwealth de Birmingham 2022 et Unboxed, qui défend la créativité au Royaume-Uni. »