“Les heures ne passent pas, j’attends le moment avec impatience”

22/07/2021 à 15h45 CEST

Le canoéiste Saul Craviotto, porte-drapeau de l’Espagne ce vendredi lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux de Tokyo avec le nageur Mireia BelmonteIl est “nerveux” et sent “que les heures ne passent pas” pour ce qu’il considère être “le plus beau moment” de sa carrière d’athlète arrive.

“Je ne sais pas trop comment ça va être. Je ne sais pas si c’est un drapeau, s’il y en aura deux. Le bus vient me chercher à 8 heures du matin et j’ai un voyage de sept heures à Tokyo et sept le lendemain, mais j’ai hâte”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse téléphonique depuis Kyotango, où se concentre sa sélection.

Le membre du K4 espagnol qui aspire à l’or, qui dans le cas de Craviotto rejoindrait ses quatre autres médailles olympiques, il a déclaré que la célébration des Jeux de Tokyo “est passionnante pour l’humanité en général”.

“Cela englobe tous les continents, pays et cultures. Que nous puissions concourir est excitant, que les gens qui voient la cérémonie à la télévision restent avec cela”, a-t-il recommandé.

“J’espère qu’on arrache une larme, que quelqu’un crie ou se lève du canapé. On a tous passé un mauvais moment, on connaît tous quelqu’un qui a été touché par le covid, mon coach a perdu son père”, s’est-il souvenu Craviotto.

Le canoéiste catalan a indiqué que ces derniers mois “le mot clé pour les athlètes a été l’adaptation” et il en va de même avec les dures conditions de séjour au Japon. “Si vous devez faire un test d’antigène tous les matins, faites-le et continuez.”

Craviotto Il a indiqué avoir vécu “dans une bulle” pour s’isoler de l’actualité qui pointait vers une annulation des Jeux et qu’il ne pense désormais qu’à sortir “sa peau” pour obtenir une autre médaille.

Mireia Belmonte, qui est arrivé mercredi de Barcelone et est toujours “en phase d’adaptation” au calendrier japonais, a indiqué depuis le village olympique qu’être porte-drapeau est le dernier rêve, après que Pékin réalise celui d’être olympien, à Londres celui de gagner médailles et à River pour obtenir une médaille d’or.

“Je le ressens comme une fierté et une récompense”, a-t-il déclaré.

« Ce sera un moment unique que j’aurai la chance de partager avec Saül“Il a ajouté, après l’avoir informé qu’ils ne porteront qu’un seul drapeau entre eux. Bien que cette cérémonie soit différente, elle sera aussi spéciale.”

Le nageur a souligné comme “une étape importante” qu’une femme et un homme peuvent partager le statut de porte-drapeau et était heureux de jouer dans la première de cette initiative.

Belmonte a demandé au public, absent des stades de Tokyo, de vivre les Jeux “avec autant d’enthousiasme” que les athlètes.

“Nous avons de nombreuses restrictions mais l’esprit olympique vit parmi nous et nous sommes tous dans les mêmes conditions”, a-t-il déclaré.

Le quadruple médaillé a déclaré qu'”il est normal qu’ils soient positifs” si tous les athlètes sont contrôlés quotidiennement.

Les deux porte-drapeaux étaient accompagnés du président du COE, Alexandre Blanc, qui anticipait qu’il serait de ceux qui laisseront une larme s’échapper demain au Stade National.

“Nous allons pleurer. Nous avons les deux meilleurs porte-drapeaux du monde. Pour les résultats et pour être deux grands exemples des valeurs de l’Olympisme”, a-t-il déclaré.

“Demain est un jour spécial pour eux. C’est un luxe pour l’Espagne. Que le CIO ait décidé qu’un homme et une femme portent le drapeau est un succès car c’est ce que représente l’équipe olympique espagnole : l’égalité, le défi et l’Espagne sans complexes , égalitaire et inclusif », a-t-il déclaré.

Blanc Il a dit que la participation au défilé des athlètes qui concourent le lendemain, le 24, est une décision qu’ils prendront eux-mêmes.

Du côté des commissions, seuls le président et le secrétaire général du COE peuvent assister à la cérémonie.

“Personne d’autre, pas d’ambassadeurs, pas de secrétaires d’État, pas d’invités… Ce sera une cérémonie télévisée. Même les sponsors TOP ont deux billets”, a-t-il déclaré.

A moins de 24h de l’ouverture Blanc il était “mal à l’aise avec les choses non encore résolues”.

“Il y a du personnel d’encadrement qui n’est pas logé dans le village olympique et il est important que les athlètes soient calmes. Mais je vois des athlètes excités et désireux de commencer à concourir pour prouver leur valeur”, a-t-il déclaré.