Les hindous qui se convertissent à d’autres religions pour se marier commettent une erreur : Mohan Bhagwat

Mohan Bhagwat a déclaré que cela se produisait parce que les familles hindoues ne donnaient pas à leurs enfants les valeurs de fierté pour leur religion et leurs traditions.

Le chef du RSS, Mohan Bhagwat, a déclaré dimanche que les hindous qui se convertissaient à d’autres religions pour de « petits intérêts égoïstes » comme le mariage commettaient des erreurs. Il a dit que cela se produisait parce que les familles hindoues ne donnaient pas à leurs enfants les valeurs de fierté pour leur religion et leurs traditions.

« Kaise matantaran hota hai ? Apne desh ke ladke, ladkiyan dusre maton mein kaise chali jaati hain? Chhote chhote swarthon ke karan. Vive karne ke liye. Karne wale galat hain wo baat alag hai. Lekin hamare bachche hum nahi taiyar karte? (Comment se produit la conversion ? Comment nos filles et nos garçons embrassent-ils une autre religion ? Pour de petits intérêts égoïstes, pour le mariage. C’est une autre affaire que ceux qui le font ont tort. événement à Haldwani dans l’Uttarakhand, où il s’est adressé aux travailleurs du RSS et à leurs familles.

« Humko iska sanskar ghar mein dena padega. Apne swa ke parti gaurav. Apne dharm ke prati gaurav. Apne puja ke prati aadar. Uske liye prashn aayenge à uttar dena. Confondre nahi hona (Nous devons leur donner ces valeurs à la maison. Inculquer la fierté de nous-mêmes, notre religion et le respect de nos traditions de prière. S’il y a des questions posées, répondez-y, ne soyez pas confus), a-t-il ajouté.

Les remarques de Bhagwat prennent de l’importance étant donné que plusieurs États dirigés par le BJP ont adopté une loi contre le prétendu « djihad de l’amour » (conversion religieuse pour le mariage). Ces lois auraient été soumises à la pression du RSS.

Le chef du RSS a également évoqué la nécessité pour les parents de faire attention à ce que leurs enfants regardaient sur les plateformes OTT.

« Les plateformes OTT montrent toutes sortes de choses. Ce qui arrive dans les médias n’est pas dans la perspective de ce qui sera bon pour les enfants et pour notre système de valeurs. Nous devons apprendre à nos enfants ce qu’il faut regarder et ne pas faire à la maison », a déclaré Bhagwat.

