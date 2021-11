Les Hindujas d’Indusind Bank se félicitent de la décision de RBI d’augmenter la participation du promoteur à 26%

Hinduja a déclaré que l’IIHL attend maintenant des directives opérationnelles car cela donne aux promoteurs la possibilité d’injecter des capitaux pour augmenter la participation jusqu’à 26%. (fichier image)

Les Hindujas, qui avaient précédemment demandé à la RBI d’augmenter leur participation dans Indusind Bank, ont salué samedi la décision de la RBI d’autoriser le promoteur à détenir jusqu’à 26% dans des prêteurs du secteur privé.

IIHL Mauritius, l’entité des Hindujas qui est le promoteur d’IndusInd Bank, avait demandé à RBI d’augmenter sa participation à 26 pour cent par rapport au plafond précédent de 15 pour cent, recherchant la parité après que les promoteurs de la banque rivale Kotak Mahindra ont été autorisés à ont leur participation à 26% après avoir traîné la RBI devant les tribunaux.

« Nous pensons que cette mesure d’augmentation de la participation des promoteurs profitera à toutes les parties prenantes: le régulateur, l’institution bancaire et ses clients, en particulier en cette période où l’économie indienne est sur le point de connaître une croissance exponentielle », a déclaré Ashok Hinduja, président de l’IIHL. .

Vendredi, la RBI a publié des directives révisées sur les banques du secteur privé, autorisant 26% de la propriété des promoteurs, mais n’a pas donné suite à la recommandation d’un groupe de travail interne d’autoriser les entreprises à promouvoir les banques après les protestations de divers milieux, y compris d’anciens gouverneurs.

Hinduja a déclaré que l’IIHL attend maintenant des directives opérationnelles car cela donne aux promoteurs la possibilité d’injecter des capitaux pour augmenter la participation jusqu’à 26%.

La participation accrue du promoteur conduira à une meilleure solidité financière de la banque et ses clients seront protégés, a-t-il ajouté.

