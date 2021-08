Les « Hispaniques » affronteront la Suède en quarts de finale

01.08.2021 à 17:31 CEST

L’équipe espagnole de handball, qui a terminé deuxième du groupe A, se retrouvera mardi prochain (6h15) en quarts de finale avec la Suède, l’actuel vice-champion du monde, troisième du groupe B, après s’être incliné 30-33 face au Danemark ce dimanche.

Une rencontre qui Cela signifiera la répétition de la finale européenne jouée en Croatie en 2018 qui a affronté les Espagnols et les Suédois à Zagreb et dans laquelle les « Hispaniques » l’ont emporté 29-23.

Depuis lors, l’équipe espagnole, qui deux ans plus tard a revalidé le titre de champion d’Europe à Stockholm, Il a affronté le Norvégien Glenn Solberg à deux reprises.

Le premier en octobre 2018, dans un match valable pour l’EHF Euro Cup, dans lequel les hommes de Jordi Ribera ont gagné 28-29 à Malmoe, et le deuxième en juin 2019 au match retour à Almería, où l’équipe espagnole s’est imposée par 33-25.

Ces antécédents ne doivent pas faire confier l’équipe espagnole à la force d’une équipe suédoise, qui main dans la main avec le défenseur central Jim Gottfridsson a atteint la finale de la Coupe du monde en janvier dernier Egypte où ils sont tombés 26-24 face au Danemark.

Si même le duel entre l’Espagne et la Suède se dessine non moins compétitif est présupposé l’affrontement qui affrontera le Danemark, l’actuel champion olympique et qui a clôturé la première phase en tant que leader invaincu du groupe B, avec la Norvège, d’argent aux Coupes du monde 2017 et 2019, qui s’est classée quatrième du groupe B.

Pour sa part, La France, qui pourrait perdre l’arrière latéral Thimotey N’Guessam et l’ailier Hugo Descat en raison d’une blessure, s’affrontera pour la première place du groupe A avec la surprenante sélection de Bahreïn, qui a atteint les quarts de finale, grâce à la défaite (30-31) du Portugal contre le Japon.

Un tirage au sort des quarts de finale à compléter avec le duel entre l’Egypte, menée par l’Espagnol Roberto García Parrondo, deuxième classé du groupe B, et l’Allemagne, troisième du groupe A.