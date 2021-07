Les “Hispaniques” certifient leur passage en quarts de finale des Jeux Olympiques

in

28/07/2021 à 15h19 CEST

L’équipe espagnole de handball masculin a certifié sa qualification pour les quarts de finale des JO de Tokyo, après avoir battu le Brésil 25-32 mercredi. Il s’agit de la troisième victoire consécutive de l’équipe espagnole de handball, après deux victoires séparées également 28-27 contre l’Allemagne et la Norvège, qui a cette fois dépassé l’équipe brésilienne en raison de la plus grande profondeur du banc. L’Espagne devra encore jouer avec la France (vendredi) et l’Argentine (dimanche), avant la fin du calendrier du groupe A. L’Espagne aspire à s’emparer de la première place.

C’était un match dans lequel l’Espagne est passée du plus au moins parce que le Brésil a mis les Hispaniques dans le pétrin mais à la fin, il a subi l’usure et n’a pas pu avec les plus grandes ressources de l’équipe hispanique.

L’Espagne a d’abord eu des difficultés en défense, ne pouvant neutraliser les lanceurs Silva Oui Langaro ou au pivot Moraes, qui a également causé plusieurs pénalités transformées par Chiuffa.

Jordi Ribera il a demandé sa première mi-temps et l’Espagne s’installait et petit à petit elle s’appropriait le jeu avec une grande performance chorale. La défense 5:1 a également contribué à l’amélioration des Espagnols. Et s’est levé Entrerrios, décisif dans deux actions qui ont donné l’avantage à l’Espagne (18-16), terminant au centre avec quatre buts à son actif.

En seconde période, l’Espagne a tenu à distance le Brésil, qui a réduit son équilibre offensif en inscrivant seulement quatre buts, étant Gonzalo, avec treize arrêts, responsable de la chute des Brésiliens. L’apparence de Dujshebaev a été décisif pour que l’Espagne ouvre une brèche (24-20).