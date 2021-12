Les hispaniques commencent leur chemin vers l’histoire

26/12/2021 à 22:18 CET

Depuis la première édition du Championnat d’Europe Hommes organisée en 1994 au Portugal, Seule la Suède a réussi l’exploit de monter sur la plus haute marche du podium trois fois de suite Et maintenant, les Hispaniques sont en mesure d’atteindre cet énorme jalon.

C’était en Italie 98 (25-23 précisément contre l’Espagne), deux ans plus tard en Croatie (32-31 contre la Russie en prolongation) et en 2002 comme hôte (33-31 contre l’Allemagne). Cette équipe ‘Blagult’ (bleu et jaune) est entrée dans l’histoire menée entre autres par le grand Magnus Wislander, Stefan Lövgren, Staffan Olsson et l’actuel deuxième entraîneur du Barça Tomas Svensson.

Depuis cette troisième blessure suivie par les Scandinaves (la quatrième en cinq éditions), Aucune équipe n’a réussi à répéter jusqu’à ce que l’Espagne règne sous la main de Jordi Ribera il y a quatre ans en Croatie (29-23 en finale contre la Suède) et en 2020 après avoir éliminé la Croatie 22-20 lors d’une finale disputée à Stockholm (co-organisée par la Suède, l’Autriche et la Norvège).

La Suède, après leur médaille d’or en 2000 avec Svensson sur le côté droit

| TWITTER

Eh bien, l’équipe espagnole a démarré ce dimanche sa première mini-concentration pour le européenne qui se déroulera aux Pays-Bas entre le 13 et le 30 janvier.

Ce rendez-vous avec 18 joueurs dont les Catalans Gonzalo Pérez de Vargas, Aitor Ariño, Aleix Gómez et Ángel Fernández Il se déroulera dans les locaux du CSD à Madrid jusqu’à ce jeudi afin que les joueurs puissent profiter du réveillon en famille avant de partir pour tout le mois.

Il s’agit de la perte importante due à la blessure d’un des référents de l’équipe comme Alex Dujshebaev et dans le premier grand rendez-vous sans l’ancien capitaine mythique et retraité Raúl Entrerríos, les Hispaniques ont été encadrés dans un groupe E dont le siège sera Bratislava capitale de la Slovaquie à leur retour à la compétition après le bronze à Tokyo.

L’Espagne commence une nouvelle ère sans Raúl Entrerríos

| .

L’Espagne commencera la défense du titre le 13 janvier contre la République tchèque à 18h00, deux jours plus tard, ils rencontreront la Suède à 20h30 et le 17 janvier, avec la Bosnie-Herzégovine (20h30).

Sergey Hernández, nouveauté

La RFEBM a annoncé un changement dans une liste de 18 dont le gardien Rodrigo Corrales (Veszprém) et sa place est occupée par Sergey Hernández, qui fait une belle campagne dans les rangs du Portugais Benfica.

Sergey Hernández, un objectif en progression continue

| RFEBM

En plus des joueurs du Barça susmentionnés Pérez de Vargas, Aleix Gómez, Ariño et Ángel FernándezCompléter l’appel sont les centraux Ian Tarrafeta (PAUC) et Agustín Casado (Logroño), les arrières droits Jorge Maqueda (Veszprém) et Edu Gurbindo (Dinamo Bucuresti); les ailiers gauches Antonio García, Chema Márquez (tous deux de Granollers) et Joan Cañellas (Kadetten) ; les ailiers droit Ferran Solé (PSG) et Kauldi Odriozola (Bidasoa) ; le défenseur Miguel Sánchez-Migallón (Kielce) et les pivots Adrià Figueras (Chartres), Gdeón Guardiola (Lemgo) et Iñaki Peciña (PAUC).