Les Hispaniques entament le renouveau contre Xavi Pascual

11/03/2021 à 20:36 CET

Trois mois se sont écoulés depuis que l’équipe espagnole a mis la touche finale à la meilleure génération de son histoire avec un bronze olympique et ce jeudi, le début du changement commencera dans un amical qui se jouera à Avilés contre la Roumanie, emmené par l’excellent ancien entraîneur du Barça Xavi Pascual (21h00)., Teledeporte) et qu’une deuxième édition sera également en direct samedi avec ces mêmes caméras.

Et c’est que ‘Pasqui’ partage actuellement le banc du Dinamo Bucuresti qui joue la Ligue des Champions et qu’il a éliminé Veszprém lors de la dernière journée avec une équipe roumaine qui rêve de se remémorer le bon vieux temps avec des génies comme Maricel Voinea ou Vasile Stinga.

Pour diverses circonstances, huit joueurs ayant participé aux Jeux ne seront pas dans ce double duel dans un signe clair que Jordi Ribera a la force de mener le renouveau après son excellent rôle depuis qu’il a pris ses fonctions après le fiasco des pré-olympiques de Rio avec Manolo Cadenas.

L’ancien bleu Raúl Entrerríos a raccroché ses chaussures à Tokyo et partage maintenant le banc du Juvenil azulgrana avec la coordination de la base. Les fans du Barça Aleix Gómez et Gonzalo Pérez de Vargas ne sont pas non plus mentionnés, donc la représentation Blaugrana sera assurée uniquement par Ángel Fernández. La liste des absences est complétée par Viran Morros (Füchse Berlin), Álex Dujshebaev (Kielce), Dani Sarmiento (Saint-Raphaël) et Julen Aginagalde (Bidasoa Irun).

De nombreuses nouvelles fonctionnalités

Deux joueurs sont tombés de la liste initiale. Le vétéran Antonio García (Fraikin Granollers) a ouvert les portes du côté droit à Imanol Garciandia (Pick Szeged) et un Pol Valera (Granollers) qui traverse le meilleur moment de sa carrière et qui prendra la place de Ian Tarrafeta (Pays d’Aix) en tant que central.

Jordi Ribera, avec Corrales et Maqueda

| .

Des joueurs comme Rodrigo Corrales, Jorge Maqueda (Veszprém), Ferran Solé résistent (Paris Saint-Germain), Edu Gurbindo (Dinamo Bucuresti), (PSG), Adrià Figueras (Chartres) ou Gideon Guardiola (Lemgo). Et il y a plus de nouveaux visages tels que le gardien Sergey Hernández (Benfica), Gonzalo Pérez (ABANCA Ademar), Agustín Casado (BM Logroño La Rioja), Daniel Fernández (Frigoríficos Frigoríficos Cangas) ou Ander Izquierdo (Helvetia Anaitasuna).

En tout cas, et malgré le grand nombre de nouveautés en ce début de changement de cycle, le coach est clair que l’avenir est de maintenir les lignes maîtresses qui ont permis aux Hispaniques de boucler un cycle remarquable avec deux médailles d’or continentales consécutives depuis celle fatidique et déjà évoquée en 2016.

En ce sens, force est de constater que pour la Coupe du monde de janvier prochain des joueurs essentiels comme le gardien de Barcelone Pérez de Vargas ou la première ligne Alex Dujshebaev ils seront à nouveau décisifs dans les projets de Jordi Ribera.