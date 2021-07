Les hispaniques ont une opportunité en or

21/07/2021 à 12h20 CEST

pari

L’équipe espagnole de handball a un belle occasion de remporter l’or olympique. Ceci est du moins assuré par les cotes de Betfair, qui le placent à la deuxième place derrière le Danemark.

Que les Hispaniques obtiennent la médaille la plus désirée est à [4.0], juste derrière les Danois, dont le quota se négocie à [3.5]. Ce serait un résultat historique pour l’Espagne, qui a dû se contenter de trois bronzes olympiques depuis Atlanta 1996 et qu’il n’est pas monté sur le podium lors des trois derniers rendez-vous.

Ce ne sera pas facile, car ils ont été encadrés dans un groupe avec France, finalistes à Rio de Janeiro, en Allemagne, au Brésil, en Argentine et en Norvège, mais les nôtres ont la confiance d’avoir été champions du dernier championnat d’Europe et d’avoir remporté le bronze en Coupe du monde cette année.

De l’autre côté de la table, dans le deuxième groupe du tournoi, seront les champions actuels de Danemark, les favoris pour revalider le titre. Ils devront les affronter en première phase avec la Suède, le Portugal, l’Egypte, Bahreïn et le Japon. A priori c’est un groupe beaucoup plus convivial et cela explique en partie pourquoi l’Espagne est le deuxième favori et non le premier.

Et c’est que les deux candidats suivants selon Betfair sont également dans le groupe de l’Espagne. Norvège c’est un quota [4.0], tandis que France, qui a remporté deux médailles d’or et une d’argent lors des trois dernières épreuves olympiques, est maintenant [7.0].

Pour sa part, dans le tournoi féminin les options de Espagne sont beaucoup plus petites et leur part est [17.0], tandis que les favoris sont Norvège, à [2.63], les combiné russe, à [3.5], Oui France, à [4.5].

Au BetfairEn plus du handball, nous effectuons des analyses du reste des sports olympiques, tels que le tennis, le football, le basket-ball et bien plus encore.