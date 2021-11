Les Hispaniques réitèrent leur triomphe contre la Roumanie

11/06/2021 à 22:00 CET

L’équipe espagnole de handball a réussi à battre la Roumanie par 35-31 samedi lors du deuxième des matches amicaux joués cette semaine dans la ville asturienne d’Avilés, où les champions d’Europe actuels, avec une équipe renouvelée, ont commencé la préparation du nouveau cycle, après avoir obtenu la médaille de bronze à Tokyo.

Espagne

Sergey Hernández, Ángel Fernández (7), Garciandia (3), Casado (2), Sánchez-Migallón (1), Izquierdo (3), Gonzalo Pérez (5) -équipe de départ-, Marchán (2) Corrales, Gurbindo, Maqueda (1), Sole (3), Figueras (2), Guardiola (1), Valera, Marquez (2) et Dani Fernández (3).

Roumanie

Popescu, Nistor (7), Humet (4), Constantina (2), Buzle, Cabut et Dumitru (6) -équipe de départ-, Militaru, Cumpanici (5), Dan (1), Grigoras (1), Racotea (2 ), Negru, Szoke (1), Rotaru (1), Bizau, Thalmaier (1) et Manescu.

Partielles toutes les cinq minutes

4-3, 8-5, 11-8, 15-8, 16-10, 20-13-pause-, 22-14, 25-15, 29-21-30-23, 32-27 35-31.

Arbitres

Adrián Rodríguez et Francisco Fernández (école asturienne). Ils ont exclu Marquez, Militaru, Cumpanici et Buzle pendant 2 minutes. Carton jaune à Guardiola.

Pavillon

Complexe sportif d’Avilés. Environ 1 500 spectateurs.

Dans les Asturies, patrie de l’ancien capitaine de l’équipe nationale, Raúl Entrerrios -le joueur avec le plus de sélections de l’histoire (294) -, les hommes qu’il dirige ont débuté Jordi Ribera de travailler sur la première grande compétition qu’ils devront affronter, le Championnat d’Europe qu’ils disputeront du 14 au 30 janvier en Hongrie et en Slovaquie et dans lequel ils défendent le titre continental.

L’équipe espagnole est sortie déterminée à la recherche de la victoire dès les premiers instants, ne laissant aucune échappatoire aux Roumains pour nourrir l’espoir, et ils pourraient être dans une situation compromise comme ils l’ont fait jeudi dernier lors du premier des deux matches amicaux entre les deux.

A cette occasion, l’équipe dirigée par Jordi Ribera a été puissante et transparente avec une défense 6-0, très attentive en prévision de mettre le jeu sur les rails, dans laquelle il a réussi à s’assurer que le rival n’avait jamais d’avantage.

La première mi-temps a commencé avec un but de Marchan, avec lequel les Hispaniques ont canalisé le triomphe. Après que les Roumains eurent égalisé à un moment donné, le but de Imanol Garciandia, a rejoint l’appel en raison de la blessure d’un coéquipier (2-1), puis le score de l’ailier Ángel Fernández a commencé, qui a porté le score à 3-1, avec lequel les Espagnols ont scellé leur décollage.

Les Hispaniques étaient déjà inaccessibles, qui approuvaient des buts dans le but de l’équipe dirigée par l’ancien entraîneur de Barcelone Xavi Pascual, qui n’a pas abandonné et a combattu chaque match jusqu’à atteindre un 9-8 inquiétant, auquel l’Espagne a répondu par une réaction offensive qui il a mené le meilleur quart de la première demi-heure pour marquer 16-8, le plus gros avantage jusque-là, ce qui lui a permis de doubler le rival. Le succès offensif et la sécurité défensive, surtout dans le but avec un ton tonique Sergueï Hernandez, a conduit les champions continentaux en titre à terminer sur un score fulgurant (20-13).

Après la pause, le tonique local de supériorité s’est maintenu, auquel s’est joint le gardien Rodrigo Corrales, avec des interventions réussies à son entrée sur le terrain pour remplacer le gardien espagnol qui évolue pour Benfica.

Il a profité de l’équipe espagnole pour augmenter son avantage, ce qui Xavi Pascual il a coupé en demandant un temps mort que les Roumains ont optimisé, passant d’un score de 25-14 à 29-23.

Les de Jordi Ribera, Dans sa préparation pour l’équipe qui devra entreprendre le nouveau cycle olympique, il est passé à une défense 5-1, et a cherché comment contrer un se