Les Hispaniques “retournent” aux Jeux contre l’Allemagne

23/07/2021 à 22:55 CEST

Neuf ans plus tard l’équipe masculine espagnole de handball va à nouveau vivre un match olympique à Tokyo, où il arrive dans le but de monter pour la quatrième fois sur le podium après les bronzes obtenus à Atlanta’96, Sydney’00 et Pékin’08.

Avec le mythique ex-azulgrana Raúl Entrerríos en référence à ses 41 ans, L’équipe dirigée par Jordi Ribera aura une “première” difficile ce samedi à 9h15 contre l’Allemagne, de bronze à Rio et champion de la première édition où le handball était olympique, les controversés Jeux de Berlin’36.

Le limogeage controversé de Joan Cañellas et la convocation d’Antonio García (Granollers) ont marqué les jours précédents dans la préparation de l’équipe dirigée par Jordi Ribera et qui arrive après avoir remporté les deux dernières européennes et avec le bronze de la Coupe du monde obtenu en janvier.

Le blessé Dani Dujshebaev non plus, l’un des acteurs qui représente le nouveau lot dans le changement de génération à quel point le sélectionneur sait bien diriger avec la condition de la pénurie traditionnelle de troupes à certains postes, la première ligne avant tout.

Raúl Entrerríos va dire adieu au handball à Tokyo

| TWITTER

Outre le capitaine susmentionné Raúl Entrerríos, le FC Barcelone est également représenté par le gardien Gonzalo Pérez de Vargas, l’ailier droit Aleix Gómez et l’une des signatures de la nouvelle saison, l’ailier gauche Ángel Fernández.

Valero sera la réserve

La principale nouveauté est qu’enfin l’ex-Azulgrana Valero Rivera a été le joueur qui commencera le tournoi en tant que réserve et il ne pourra s’inscrire qu’en raison de la blessure d’un des 14 qui s’habillera ce samedi contre les Allemands. Par conséquent, Ángel Fernández sera le seul ailier droitier pour le moment.

A Tokyo, vous ne pouvez pas rester dans le village olympique en raison des protocoles contre le covid et il ne peut s’entraîner qu’aux côtés de ses coéquipiers. Le Catalan était déjà une réserve il y a neuf ans à Londres avec son père comme entraîneur. “Tous les joueurs appelés savaient quel serait leur rôle depuis que nous avons commencé à travailler pour les Jeux”, a expliqué Jordi Ribera, précisant qu’il ne s’agissait pas d’une décision inattendue pour le joueur.

L’Espagne ne renonce à rien aux Jeux

| TWITTER

L’Allemagne, un « géant »

Son rival sera une super équipe pleine de chiffres la plupart issus de la Bundesliga comme les buts Johannes Bitter, Andreas Wolff et Silvio Heinevetter, l’ailier droit Tobias Reichmann, le pivot Hendrik Pekeler, l’arrière gauche Julius Kühn, l’arrière droit Kai Häfner ou leur illustre capitaine, l’ailier gauche Uwe Gensheimer.

Pourtant, pierre de touche importante et difficile pour une équipe espagnole qui partage également un groupe avec les ‘cocos’ France et Norvège ainsi que l’équipe argentine de Leo Maciel et l’équipe brésilienne de Haniel Langaro et Thiagus Petrus.