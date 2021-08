Les hispaniques sont faits de bronze dans l’au revoir d’Entrerríos

08/07/2021 à 11:35 CEST

L’équipe espagnole de handball n’a pas raté son grand rendez-vous ce samedi et a battu l’Egypte 31-33 dans un match difficile pour remporter une médaille de bronze pour la quatrième fois dans des Jeux après Atlanta 96, Sydney 2000 et Pékin 08.

EGI

ESP

EGYPTE, 31

(16 + 15) : Mohamed Eltayar (p.), Mohamed Shebib Mamdouh (7), Mohammad Sanad (1), Ibrahim Elmasry, Ahmed Mohamed (1), Yehia Elderaa, Seif Elderaa (2) -départ sept-, Karim Endawy (ps), Ahmed Elahmar (7, 3p.), Yahia Omar (6), Hassan Kaddah (4) et Omar Elwakil (3).

ESPAGNE, 33

(19 + 14): Pérez de Vargas (p.), Raúl Entrerríos (4), Dani Sarmiento (1), Edu Gurbindo, Julen Aguinagalde (2), Aleix Gómez (8), Ángel Fernández (2) -sept titulaires- , Rodrigo Corrales (ps), Gideon Guardiola, Álex Dujshebaev (5), Miguel Sánchez-Migallón (2), Álex Dujshebaev, Antonio García (6) et Adrià Figueras (3).

ARBITRES

Robert Schulze et Tobias Tönnies (Allemagne). Ils ont donné le carton rouge pour trois exclusions à l’Espagnol Gideón Guardiola à 57:14 (14:45, 45:18 et 57:14). Ils ont exclu deux minutes les Egyptiens Mohammad Sanah (22:55) et Ahmed Mohamed (24:21) ; et l’Espagnol Miguel Sánchez-Migallón (27:54).

MARQUEZ TOUTES LES CINQ MINUTES

2-2, 5-4, 7-7, 11-11, 14-16, 16-19 (repos), 19-20, 22-23, 24-24, 27-27, 28-29 et 31-33 (final).

INCIDENTS

Match pour la troisième et la quatrième place de la compétition masculine de handball des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 disputé à huis clos au Yoyogi National Statium (Tokyo, Japon).

Ce n’était pas facile, car le tournoi a été très compact et til vient de se lever après la déception défaite face au Danemark en demi-finale (23-27) dans un match dans lequel l’équipe avait des options sérieuses jusqu’à la dernière ligne droite. De leur côté, les Égyptiens sont venus sans pression au grand défi de leur histoire.

De départ, mauvaise nouvelle pour le Barça, comme leur nouvelle recrue Ali Zein causé faible en principe dû à une fracture de la main droite, il faudra donc faire attention au rapport médical officiel.

Alors que, Raúl Entrerríos a joué son dernier match officiel Après plus de quatre décennies dans l’élite dans l’un des moments les plus émouvants de Tokyo 2020, il sera désormais en charge de la coordination de la base du FC Barcelone et de la direction de l’équipe des jeunes. Un monsieur prend sa retraite du handball.

Emmenée par le pivot Mohamed Shebib dans le pivot et par le grand Ahmed Elahmar, l’équipe emmenée par le Madrilène Roberto García Parrondo (vainqueur de la Ligue des champions en 2019 avec le Vardar) a inscrit deux buts en location après neuf minutes (5-3).

Raúl Entrerríos a pris sa retraite du handball

| .

L’Espagne a tourné le tableau d’affichage avec un remarquable Entrerríos et avec un excellent travail dans le pivot d’un Julen Aginagalde qui est revenu sur la liste pour Ferran Solé et s’est blessé à une cheville dans une forte collision au milieu de la première mi-temps (5-6), bien que l’égalité soit restée jusqu’à la 20e minute (12 -12 ).

Là, la qualité d’Aleix Gómez (il avait 42/44 aux Jeux !), le succès d’Edu Gurbindo dans le braquage et quelques bons arrêts de Gonzalo ont donné des ailes aux Hispaniques à battre à la mi-temps (16-19). Et que la dernière attaque a été ratée.

L’Egypte est revenue déterminée à brûler ses navires avec un Elahmar exceptionnel et était à deux reprises à un seul but (19-20 en 35 ‘) et à égalité avec un but d’Elderaa après un penalty qu’Aleix Gómez n’a pas transformé (21-21 en 38′).

Álex Dujshebaev a joué un rôle clé dans la dernière ligne droite du match

| .

La défense égyptienne s’était améliorée et, malgré une autre poussée “hispanique” avec des buts d’Álex Dujshebaev et Aleix Gómez, les Africains ont attaqué pour faire tourner le tableau d’affichage avec 23-23 en 42, mais Gonzalo est apparu pour l’empêcher sous les bâtons Y un Antonio García qui est entré dans la liste à la dernière minute en raison de la blessure de Joan Cañellas et a terminé d’excellents Jeux à l’âge de 37 ans (26-27 en 48 ‘).

Cependant, les Hispaniques ont eu de plus en plus de problèmes pour pénétrer le fer 6-0 égyptien et l’attaque à sept typique de García Parrondo a provoqué des situations de supériorité qu’ils recherchaient avec succès et à nouveau ils ont attaqué pour prendre de l’avance et ont de nouveau heurté Gonzalo (28-28 en 52 ‘).

Là, Álex Dujshebaev a émergé avec trois buts et Raúl Entrerríos avec les deux derniers de sa carrière pour terminer élever les Hispaniques avec leur quatrième bronze olympique après avoir scellé une victoire durement disputée 31-33.