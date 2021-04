Les Hispaniques sont vaccinés à des taux inférieurs dans tout le pays. Le Nevada essaie de changer cela.

Margarita Salas Crespo, conseillère principale du bureau du gouverneur du Nevada, savait que le processus de vaccination de la population hispanique de l’État contre Covid-19 serait difficile avant même d’avoir commencé.

Les Hispaniques du Nevada avaient déjà souffert de manière disproportionnée du virus: ils sont plus susceptibles d’être testés positifs pour Covid-19 que tout autre groupe ethnique ou racial de l’État et ont connu des niveaux élevés de chômage lorsque l’économie de l’État dépendante du tourisme a été fermée.

Ils étaient également les moins susceptibles de subir un test Covid-19 en raison d’un accès et d’une sensibilisation inadéquats, une tendance que Salas Crespo et d’autres craignent pourrait être reproduite au moment de la vaccination.

«Je pense que cela nous a vraiment donné le sentiment que cela allait être un peu difficile pour le déploiement de la vaccination», a déclaré Salas Crespo. «L’État du Nevada et nos gouvernements locaux ont commencé à penser que nous devrons vraiment cibler la communauté hispanophone pour nous assurer qu’elle reçoit les informations dont elle a besoin.»

Ces préoccupations ont depuis été confirmées, car les données montrent des disparités manifestes dans les taux de vaccination entre les Hispaniques et d’autres groupes raciaux et ethniques, tant au Nevada que dans tout le pays.

Au 7 avril, seulement 15% des Hispaniques du Nevada avaient reçu une dose du vaccin contre 29% des Blancs non hispaniques, selon une analyse de la Kaiser Family Foundation (KFF) des données de 41 États qui suivent la course. et l’origine ethnique des personnes vaccinées. À l’échelle nationale, c’est 16% des Hispaniques contre 29% des Blancs.

«Ce sont des disparités que nous avons constatées depuis que nous avons commencé à suivre les données et elles persistent dans le temps», a déclaré Samantha Artiga, vice-présidente et directrice du programme d’équité raciale et de politique de santé à KFF.

Alors, qu’est-ce qui explique la disparité? La réponse, disent les experts, est double: une hésitation initiale à la vaccination et un manque d’accès.

«Je pense que cela reflète en grande partie les barrières d’accès accrues qui sont associées à des inégalités sous-jacentes», a déclaré Artiga.

Certains Hispaniques ont d’abord hésité à recevoir le vaccin

Une petite mais importante proportion d’Hispaniques hésitait au départ à recevoir le vaccin Covid-19.

Selon une enquête de janvier KFF, 7 adultes hispaniques sur 10 étaient prêts à se faire vacciner, mais seulement un quart ont déclaré qu’ils le feraient dès que possible; près de la moitié ont dit qu’ils attendraient de voir comment les autres réagiraient au vaccin avant de l’obtenir eux-mêmes.

Les plus grands sceptiques étaient les jeunes Hispaniques de moins de 50 ans, qui faisaient moins confiance aux informations sur les vaccins provenant de sources politiques, telles que les représentants du gouvernement de l’État, le président Joe Biden et son conseiller médical en chef, le Dr Anthony Fauci.

Maintenant que de larges pans de la population sont vaccinés, la volonté de se faire vacciner a augmenté parmi les groupes raciaux et ethniques, a déclaré Artiga. À ce stade, il n’y a pas de différence significative dans la volonté des Hispaniques et de la population blanche non hispanique.

Mais parmi ceux qui étaient ou sont encore sceptiques quant au vaccin, les experts affirment que la désinformation sur les réseaux sociaux a joué un rôle central dans l’élaboration de leurs opinions. Les anglophones non natifs qui pourraient ne pas se tourner vers des sources d’informations vérifiées, telles que des journaux et des annonces de représentants du gouvernement, ont été particulièrement vulnérables car de fausses rumeurs sur le vaccin ont circulé en grande partie sans contrôle sur des plateformes telles que Facebook.

«Comme dans toute autre communauté, il y a beaucoup de fausses nouvelles – l’idée vraiment ridicule que vous êtes implanté avec une puce électronique, [or] que le vaccin vous transmettra la maladie réelle ou vous tuera », a déclaré Julián Escutia Rodríguez, consul au consulat du Mexique à Las Vegas, qui a conseillé les décideurs locaux et nationaux sur le déploiement du vaccin dans la communauté hispanique.

Les décideurs politiques et les groupes de santé publique de certains États ont par conséquent déployé des efforts concertés pour diffuser des contre-messages sur les réseaux sociaux, en anglais et en espagnol. Le gouvernement du Nevada a créé deux campagnes en espagnol – «Está en tus manos», qui se traduit par «C’est entre vos mains» et «Seguir adelante», ce qui signifie «Allez-y» – pour informer les gens sur le vaccin, comment ils peuvent l’obtenir, et pourquoi ils devraient continuer à pratiquer la distanciation sociale et porter des masques même après avoir été vaccinés.

Les groupes privés se sont également mobilisés pour amplifier ce message. Le Syndicat des travailleurs culinaires a organisé plusieurs assemblées publiques virtuelles bilingues avec des médecins, des professionnels de la santé et autres pour répondre aux questions des travailleurs sur le vaccin. Leur objectif n’est pas seulement de communiquer que le vaccin est un impératif de santé publique, mais aussi un impératif économique.

«De nombreux emplois ont complètement disparu à cause de la pandémie», a déclaré Geoconda Argüello-Kline, secrétaire-trésorière du Culinary Workers Union, le plus grand syndicat du Nevada qui représente environ 30 000 travailleurs hispaniques. «Nous devons ramener Las Vegas. Si plus de gens obtiennent une protection, c’est la seule façon pour nous de revenir petit à petit à la façon dont les choses étaient.

Ces campagnes de messagerie, et le simple fait que plus de temps s’est écoulé et que des millions de personnes ont maintenant obtenu le vaccin en toute sécurité, ont contribué à réduire une partie de cette hésitation initiale à la vaccination.

Les Hispaniques continuent de faire face à des obstacles pour accéder aux vaccins

Alors que la plupart des Hispaniques sont désormais disposés à se faire vacciner, ils continuent de rencontrer des obstacles pour y accéder. Cela est dû aux inégalités sous-jacentes dans le système de santé, aux craintes quant aux conséquences potentielles de l’immigration et aux compétences limitées en anglais et en technologie.

En 2019, les Hispaniques non âgés étaient plus de deux fois plus susceptibles que leurs homologues blancs d’être non assurés. Les taux de couverture n’ont probablement diminué que pendant la pandémie, car les Hispaniques ont souffert de manière disproportionnée d’un chômage élevé et ont peut-être perdu leur couverture parrainée par l’employeur.

Cela signifie qu’ils peuvent être plus préoccupés par le coût du vaccin. Et bien qu’il soit censé être disponible gratuitement, certaines personnes ont signalé avoir été facturées à tort pour cela.

Les Hispaniques sont également plus susceptibles de signaler des difficultés à se rendre dans un établissement de soins de santé parce qu’ils peuvent compter sur les transports en commun ou ne pas pouvoir s’absenter du travail. Au Nevada, les responsables de la santé publique ont mis en place des sites de vaccination à proximité des lieux de résidence et de travail des Hispaniques, y compris dans plusieurs grands hôtels du Strip de Las Vegas, afin de remédier à ce problème. D’autres États ont alloué plus de doses de vaccin aux régions durement touchées et fortement hispaniques.

L’administration Biden a également cherché à rencontrer des Hispaniques où beaucoup d’entre eux reçoivent déjà leurs soins médicaux en créant des cliniques de vaccination dans près de 1500 centres de santé communautaires à travers le pays. Un rapport de mars KFF a révélé que plus d’un quart des personnes qui avaient reçu leur premier vaccin dans les centres de santé communautaires étaient hispaniques, ce qui suggère qu’elles réussissaient mieux à pénétrer la communauté par rapport aux autres établissements de santé.

«Cela reflète vraiment le rôle de longue date que ces centres ont joué en tant que sources de soins pour les populations à faible revenu, les personnes de couleur et en particulier la population hispanique», m’a dit Artiga. «Ils ont déjà établi une relation de confiance établie avec la population, ils connaissent les obstacles auxquels ils sont potentiellement confrontés pour obtenir des soins ou une vaccination et ils savent comment surmonter ces obstacles.»

Pour les immigrants hispaniques récents, les barrières linguistiques ont également constitué un obstacle à l’accès aux soins de santé, ce qui les a historiquement rendus plus susceptibles de connaître effets néfastes sur la santé que les anglophones. En l’absence de campagnes d’information en espagnol, il se peut qu’ils ne sachent pas comment s’inscrire au vaccin ou qu’ils sont même éligibles en tant que citoyens non américains.

Salas Crespo a déclaré que l’une des priorités immédiates de son bureau dans la planification du déploiement du vaccin était la mise en place de lignes téléphoniques sans frais dans tout l’État afin que les gens puissent parler à quelqu’un en espagnol ou dans une autre langue et être guidés tout au long du processus d’enregistrement ou apprendre où ils peuvent obtenir le vaccin. .

Pour ceux qui vivent aux États-Unis sans autorisation, la crainte que la recherche de soins médicaux puisse conduire à leur expulsion sert également de dissuasion. Cette peur ne s’est intensifiée que sous l’ancien président Donald Trump, qui ridiculisé publiquement Mexicains et cherchait à réprimer sur l’immigration non autorisée en provenance du Mexique et d’Amérique centrale.

Le gouvernement du Nevada a cherché à apaiser ces inquiétudes en assurant aux gens qu’ils ne partagent pas de données sur le statut d’immigration avec le gouvernement fédéral, y compris les agences d’application de la loi en matière d’immigration, et qu’ils peuvent apporter tout type de pièce d’identité avec photo, comme une pièce d’identité consulaire, pour obtenir leur vaccin.

Le consulat mexicain à Las Vegas a également organisé des cliniques de vaccination dans ses locaux. «L’ouverture du consulat du Mexique pour l’administration des vaccins est un geste très symbolique car les gens sentent qu’ils nous font confiance», a déclaré Escutia Rodríguez. «Ils se sentent confiants de venir ici. Ils se sentent à l’aise. Peu importe d’où vous venez, que vous soyez sans papiers ou non. »

Certains Hispaniques pourraient ne pas avoir un accès Internet adéquat pour pouvoir s’inscrire au vaccin et confirmer les rendez-vous. «Nous ne pouvons pas supposer que tout le monde a accès à Internet», a déclaré Carlos E. Rodríguez-Díaz, professeur à la Milken Institute School of Public Health de l’Université George Washington. «Nous avons un nombre important de personnes dans les communautés latino-américaines aux États-Unis qui n’ont pas accès à cette technologie et qui ne savent peut-être pas comment l’utiliser, même si elles y ont accès.»

Rodríguez-Díaz a déclaré que les États qui ont reconnu ces types de disparités au début du déploiement du vaccin ont mieux réussi à vacciner les Hispaniques. Mais les agents publics ne peuvent pas faire grand-chose en quelques mois pour surmonter les obstacles de longue date à l’accès aux soins de santé.

«Nous savons tous que l’accès aux soins de santé n’est pas du tout équitable dans tout le pays et cette pandémie mondiale a vraiment mis en évidence à quel point c’était vraiment grave», a déclaré Salas Crespo. «J’espère que cela changera notre façon de faire les choses.»